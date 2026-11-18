Nesta quarta-feira (18/11), o músico Caio Fonseca lança o single Céu descoberto, junto com um videoclipe disponível no Youtube. A música conta com a participação de Daniel Santiago (guitarra) e João Francisco Oswald (saxofone). Já o clipe, dirigido pelo cineasta Pedro B. Garcia, traz colagens, animação artesanal e imagens captadas em Super-8 que dão forma a uma experiência visual com cenários de paisagens urbanas, além de uma vista do céu a partir do Cruzeiro Novo.

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A faixa faz parte do primeiro álbum solo e autoral de Caio, Espectro Concreto, que será lançado no dia 25 de novembro. O disco estará disponível nas plataformas digitais com nove faixas que passeiam entre o jazz moderno brasileiro, a música eletrônica, o rock e a música minimalista.

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Com mais de 15 anos de trajetória, Caio participou de vários projetos como o Amnesiac Kid, do projeto de improvisação REC e do Trio Aretê. Ele também foi integrante das bandas Zéfiro e Stoyca. Atualmente, faz participações em projetos de músicos como Daniel Santiago, Litieh e Iara Gomes.

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O álbum teve origem durante a pandemia, quando todo mundo estava em casa e Caio se dedicou a criar músicas ao piano. Essa iniciativa auxiliou para que o músico ampliasse as possibilidades artísticas e, no primeiro projeto solo, além de comandar a direção musical e a bateria, ele também gravou as guitarras, o baixo, o piano e os sintetizadores.

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O disco ajuda a destacar a força e a diversidade da produção musical do Distrito Federal, trazendo instrumentistas de destaque na capital. Nomes como Daniel Santiago, Iara Gomes, João Francisco Oswaldo e Thanise Silva marcam presenças em algumas faixas do projeto.

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Além da estreia do álbum, Caio Fonseca ministrará uma oficina de bateria gratuita no dia 28 de novembro para bateristas, músicos, compositores e entusiastas maiores de 18, trazendo a evolução técnica e histórica do instrumento no Brasil. Serão 30 vagas disponíveis e a participação é gratuita, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível. As inscrições estarão abertas até 19 de novembro, pelo e-mail espectroconcreto@gmail.com, mediante o envio de nome completo, telefone, cidade onde mora, formação musical e uma breve descrição da experiência ou do interesse pelo instrumento.





Serviço

Lançamento do álbum Espectro Concreto — Caio Fonseca

Disponível nas plataformas digitais de música no dia 25 de novembro.



