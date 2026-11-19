Entre o desejo de compreender o mal e a necessidade de enfrentá-lo, produções de true crime transformam a violência em espetáculo e os criminosos em personagens quase míticos - (crédito: Divulgação )

O fascínio do público por investigações criminais ganhou novo destaque, nesta quinta-feira (19/11), em Brasília quando a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a anulação do júri popular de Adriana Villela. O desenrolar do processo sobre o triplo homicídio ocorrido em 2009, conhecido como o "Crime da 113 Sul", cujo júri foi anulado pelo STJ em 2025 e mantido assim após recurso do Ministério Público, reúne os ingredientes exatos que transformam produções documentais em fenômenos mundiais: provas periciais controversas, suspeitas contraditórias e reviravoltas jurídicas nos tribunais.

Plataformas de streaming também transformaram o interesse por crimes verídicos em um dos hábitos culturais mais fortes da atualidade. O espectador contemporâneo busca entender motivações humanas extremas e avaliar o trabalho das autoridades policiais. Ao acompanhar depoimentos, laudos técnicos e embates processuais, quem assiste deixa a postura passiva e passa a atuar como um jurado independente diante da tela.

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A anatomia da tensão processual

Obras audiovisuais consagradas, como Making a Murderer e The Jinx, demonstraram que a curiosidade da audiência raramente se concentra no ato de violência em si. O ponto central da narrativa repousa nas engrenagens do sistema penal e nos momentos em que falhas de procedimento criam incertezas sobre a culpa ou a inocência dos acusados.

O embate entre a tese do Ministério Público e os argumentos dos advogados de defesa cria uma narrativa de suspense espontânea. A existência de dúvidas razoáveis prende o leitor até os instantes finais. Quando um julgamento empata em uma corte superior (com dois votos de cada lado) e beneficia a ré, como ocorreu na Sexta Turma do STJ em Brasília, a realidade entrega um desfecho mais imprevisível que roteiros ficcionais.

Elementos que mantêm a atração do público

Certas características estruturais explicam o consumo voraz dessas narrativas:

Acesso a registros originais: exibição de gravações de interrogatórios, escutas telefônicas e relatórios periciais antes restritos aos arquivos forenses.

Participação ativa: o público tenta decifrar contradições em depoimentos e antecipar votos do conselho de sentença antes do pronunciamento oficial.

Confronto com vulnerabilidades institucionais: observação direta dos erros cometidos por agentes públicos na coleta de vestígios e na condução de inquéritos.

Dilemas morais permanentes: reflexão sobre os limites éticos da punição estatal e o perigo de erros judiciais irreparáveis.

A necessidade de refazer etapas processuais após anos de tramitação demonstra que a verdade jurídica depende de construção técnica rigorosa. O interesse contínuo por essas coberturas jornalísticas e cinematográficas reflete a busca da sociedade por transparência nas decisões que determinam a liberdade individual.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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