O grupo Sem Chorumelas se apresenta com seu repertório de chorinho na abertura da programação do Projeto Arte na Praça. - (crédito: Divulgação)

O Projeto Arte na Praça realiza a quarta edição da temporada de 2026 neste sábado (21/11), com entrada franca. A programação começa às 19h, na Praça das Artes Teodoro Freire, situada no centro histórico de Sobradinho, reunindo apresentações musicais, dança e atividades para a comunidade.

O espaço dispõe de praça de alimentação diversificada, feiras de roupas, brechós e parque infantil. A iniciativa chega ao seu nono ano de realização contínua na Cidade Serrana.

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Choro e tradição na abertura

O grupo de chorinho Sem Chorumelas inicia as apresentações da noite às 19h. Fundado em 2019 e idealizado pela moradora de Sobradinho Carol Senna, o conjunto já atuou em palcos como Clube do Choro de Brasília, Terraço Shopping e nos festivais CachoFest e Tardezinha do Samba.

A formação conta com Ana Bello na flauta transversal, Carol Senna na voz e pandeiro, Victor Mauro no cavaquinho e Clemente Dutervil no violão de sete cordas. O quarteto executa peças de Jacob do Bandolim, Chiquinha Gonzaga, Pixinguinha, Waldir Azevedo, Tom Jobim e Vinícius de Moraes.

Dança do ventre e retorno aos palcos

A dançarina Karol Thayná sobe ao palco às 20h. Atração regular do evento, a artista exibe números de dança do ventre voltados para envolver o público presente na praça.

Às 21h, a cantora Vilane Cristian apresenta o show Balaio, ao lado de Kiko Santana e banda. Nascida na Bahia e criada em Brasília, Vilane construiu carreira profissional no estado natal atuando em grupos como Flor de Cactos, Tropicália, Pititiu, Forró K Pirraça e na banda Elo, ao lado de Juninho Portugal e Canindé.

A apresentação marca a retomada da trajetória artística de Vilane nos palcos do Distrito Federal, trazendo repertório composto por samba, axé, reggae e rock nacional.

Serviço

Projeto Arte na Praça IX Edição

Neste sábado (21/11), às 19h, na Praça das Artes Teodoro Freire de Sobradinho. Entrada franca

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.