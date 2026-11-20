O Projeto Arte na Praça realiza a quarta edição da temporada de 2026 neste sábado (21/11), com entrada franca. A programação começa às 19h, na Praça das Artes Teodoro Freire, situada no centro histórico de Sobradinho, reunindo apresentações musicais, dança e atividades para a comunidade.
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O espaço dispõe de praça de alimentação diversificada, feiras de roupas, brechós e parque infantil. A iniciativa chega ao seu nono ano de realização contínua na Cidade Serrana.
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Choro e tradição na abertura
O grupo de chorinho Sem Chorumelas inicia as apresentações da noite às 19h. Fundado em 2019 e idealizado pela moradora de Sobradinho Carol Senna, o conjunto já atuou em palcos como Clube do Choro de Brasília, Terraço Shopping e nos festivais CachoFest e Tardezinha do Samba.
A formação conta com Ana Bello na flauta transversal, Carol Senna na voz e pandeiro, Victor Mauro no cavaquinho e Clemente Dutervil no violão de sete cordas. O quarteto executa peças de Jacob do Bandolim, Chiquinha Gonzaga, Pixinguinha, Waldir Azevedo, Tom Jobim e Vinícius de Moraes.
Dança do ventre e retorno aos palcos
A dançarina Karol Thayná sobe ao palco às 20h. Atração regular do evento, a artista exibe números de dança do ventre voltados para envolver o público presente na praça.
Às 21h, a cantora Vilane Cristian apresenta o show Balaio, ao lado de Kiko Santana e banda. Nascida na Bahia e criada em Brasília, Vilane construiu carreira profissional no estado natal atuando em grupos como Flor de Cactos, Tropicália, Pititiu, Forró K Pirraça e na banda Elo, ao lado de Juninho Portugal e Canindé.
A apresentação marca a retomada da trajetória artística de Vilane nos palcos do Distrito Federal, trazendo repertório composto por samba, axé, reggae e rock nacional.
Serviço
Projeto Arte na Praça IX Edição
Neste sábado (21/11), às 19h, na Praça das Artes Teodoro Freire de Sobradinho. Entrada franca
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.