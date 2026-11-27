Rose Costa, autora de "O Galo Galante", participa de sessão de contação de histórias no Clube dos Pequenos Leitores do Boulevard Shopping. - (crédito: Divulgação)

O encontro do Clube dos Pequenos Leitores recebe, neste sábado (28/11), a escritora Rose Costa para uma sessão de contação da história O Galo Galante, obra publicada pela Ensinamento Editora e ilustrada por Elma. Para participar, as famílias devem retirar ingressos antecipadamente pela plataforma Sympla. O encontro ocorre às 16h, no Boulevard Shopping Brasília.

Trajetória e memórias da autora

A autora compartilha experiências acumuladas em 14 livros publicados e conversa sobre criação literária. A trajetória artística da escritora maranhense inclui formação em teatro e cultura popular e carreira docente na rede pública. Ela recorda a infância sem energia elétrica ou televisão, quando ouvia a mãe narrar romances de cordel para trabalhadores.

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Rose Costa relata a influência dessa convivência em sua produção literária: "depois que entrei numa biblioteca, nunca mais saí de lá. Deslumbrada, eu acreditava que o mundo inteiro estava presente ali, de alguma forma. E ao ler muito, tentando recuperar o tempo distante dos livros, senti o desejo de escrever. A memória afetiva da minha mãe contando histórias era a que fazia mais sentido".

Enredo e temas reflexivos

O livro apresenta um galo solitário e sonhador que busca uma companheira por meio do canto apaixonado no galinheiro. O percurso ganha contornos de aventura quando surge uma raposa astuta. A narrativa equilibra suspense e humor para abordar convivência, cidadania e respeito às diferenças.

Criado em agosto de 2025, o projeto literário reúne contação de histórias, jogos e bate-papos. As edições anteriores trabalharam temas variados como inclusão, amizade, educação financeira, cidadania, solidão e saudade.

Atividades interativas

Desde 2026, a personagem Sra. Saber integra a programação conduzindo esquetes interativas para apresentar os convidados. O público infantil conta ainda com empréstimo de livros e o Passaporte do Leitor, recurso criado para registrar impressões das obras e colecionar autógrafos.

A programação ocupa o espaço Viver Boulevard, localizado no primeiro piso do shopping, no Setor Terminal Norte, Asa Norte. O atendimento para informações funciona pelo telefone (61) 3448-3300.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.