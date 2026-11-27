Depois de anunciar que deixaria de compartilhar a rotina pessoal nas redes sociais, a influenciadora e empresária Viih Tube, 26, decidiu transformar a audiência que construiu ao longo de 13 anos na internet em uma emissora digital. Batizada de ViihTudo, a plataforma estreia na próxima segunda-feira (30/11) e terá nomes como Whindersson Nunes, Gkay, Christian Figueiredo e Eliezer entre os apresentadores.

A programação, divulgada nesta quinta-feira (26/11), reúne 19 atrações fixas, entre noticiários, programas de entrevistas, humor, gastronomia e variedades. A proposta é reproduzir elementos da televisão tradicional, como uma grade com dias e horários definidos, mas com conteúdos protagonizados por personalidades que conquistaram notoriedade na internet.

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O projeto ocupará o antigo perfil pessoal de Viih Tube no Instagram, que acumula cerca de 32 milhões de seguidores. Os programas também serão disponibilizados no YouTube e no Spotify, em formato de podcast, enquanto trechos das atrações serão distribuídos em plataformas de vídeos curtos, como o TikTok.

Em entrevista ao portal Meio & Mensagem, a empresária afirmou ter investido cerca de R$ 1 milhão na estruturação da emissora, incluindo a compra de equipamentos, obras e a formação de uma equipe de aproximadamente 80 profissionais. Segundo ela, o valor já foi recuperado por meio de contratos de patrocínio.

Entre as marcas que fecharam acordos comerciais com a ViihTudo estão Cacau Show, Chá Leão, Britânia e OX Cosméticos. Além da publicidade nos intervalos, o modelo de negócios prevê a inserção de produtos nos programas e ações comerciais nas redes sociais dos apresentadores.

Idealizadora e diretora das atrações, Viih Tube também terá um espaço diante das câmeras. Em "Mente de Dona", a ex-participante do Big Brother Brasil 21 abordará empreendedorismo feminino, gestão financeira e os bastidores da administração de empresas.

O que terá na programação?

Um dos principais nomes contratados pela emissora, Whindersson Nunes comandará o "Respira, É Segunda", programa que combinará reflexões, mensagens motivacionais e humor. Gkay, conhecida pelos vídeos de comédia e pela Farofa da Gkay, ficará à frente do "Ansiosa, Eu?", dedicado a discussões sobre saúde mental.

Eliezer dividirá com a influenciadora Fefe a apresentação do "Vale o Play?", atração voltada à cultura pop, com comentários sobre filmes, séries, músicas e trailers. Já Christian Figueiredo e Lis Bella apresentarão o "Eu Nunca", inspirado na brincadeira homônima, em que os participantes revelam experiências pessoais.

A maternidade e a saúde feminina também terão espaço na grade. Taciele Alcolea comandará o "De Mãe pra Mãe", enquanto Viviane Di Felice, mãe de Viih Tube, apresentará, ao lado de Arianna Nutt, o "Sem Pausa para Menopausa".

A emissora terá ainda dois programas com transmissões ao vivo. O primeiro, "Enquanto Você Dormia", será apresentado pela jornalista Mariana Chagas, diariamente, às 9h, com um resumo dos acontecimentos recentes. O segundo será dedicado à venda de produtos, às quartas e quintas-feiras, às 11h.

Confira a programação da ViihTudo:

Respira, É Segunda — por Whindersson Nunes

Mente de Dona — por Viih Tube

Me Explica Isso! — por Gizelly Bicalho, Professor Noslen, Larissa Cassiano e Olívia Sensata

Ansiosa, Eu? — por Gkay

Que Esporte É Esse? — por Pathy dos Reis

Sem Pausa para Menopausa — por Viviane Di Felice e Arianna Nutt

A Consulta que Ninguém Pediu — por Marcus Posseti e Bruno dos Santos

Bora se Cuidar? — por Amanda Emílio

E Aí, Partiu? — por Sarah Gama e Kenny Nascimento

SAC Dúvidas Sexuais: Ramal 69 — por Zoelma Lima

Eu Que Fiz — por Júlia Antunes

Fogão Ligado — por Mah Marangoni

Não É Gambiarra, É Truque — por Ju Leme

Eu Nunca — por Lis Bella e Christian Figueiredo

Vale o Play? — por Fefe e Eliezer

De Mãe pra Mãe — por Taciele Alcolea

Enquanto Você Dormia — por Mariana Chagas

A Semana em 3 Minutos — por Dowg