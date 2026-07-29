Viih Tube e Eliezer encerram reality com empregados e pagam multa de R$ 350 mil

Viih Tube e Eliezer assinaram Termo de Ajuste de Conduta com o Ministério Público do Trabalho - (crédito: Reprodução/Instagram)

Os influenciadores digitais Viih Tube e Eliezer firmaram um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) com o Ministério Público do Trabalho (MPT) e concordaram em encerrar o reality show As Patroas, estrelado por empregados domésticos do casal e divulgado em suas redes sociais. O compromisso prevê ainda o pagamento de R$ 350 mil por danos morais coletivos e a remoção, em até 48 horas, de todos os conteúdos considerados irregulares.

O programa reunia 11 funcionários da residência em uma competição composta por provas que ofereciam recompensas como dinheiro e diminuição da jornada de trabalho. Em uma das atividades, os participantes precisavam encontrar moedas de plástico escondidas em vasos sanitários e lixeiras.

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A atuação do MPT começou após a abertura de um procedimento para investigar possíveis violações aos direitos trabalhistas, diante da exposição pública dos empregados e da utilização de suas imagens para fins comerciais. O acordo foi firmado durante audiência realizada no início de julho, em Barueri (SP).



Os termos

Além de encerrar definitivamente o reality, Viih Tube e Eliezer assumiram o compromisso de não criar nem divulgar conteúdos que submetam empregados domésticos ou quaisquer outros trabalhadores a situações humilhantes ou vexatórias, mesmo que os participantes tenham concordado em aparecer.

O termo também impede que os influenciadores exijam ou estimulem a participação de funcionários em realities ou produções semelhantes. Caso trabalhadores participem de futuros conteúdos audiovisuais, a adesão deverá ser espontânea, formalizada por escrito e sem qualquer consequência para aqueles que decidirem não participar.

Outro ponto do acordo proíbe qualquer tipo de retaliação contra empregados que recusem convites para gravações ou comuniquem eventuais irregularidades.

Para além da indenização, o casal deverá publicar três vídeos educativos em suas redes sociais com informações sobre os direitos dos empregados domésticos. Em caso de descumprimento das obrigações previstas no TAC, haverá aplicação de multa, cujo valor será destinado a um fundo público, como o Fundo de Defesa de Direitos Difusos (FDD), voltado ao financiamento de projetos de interesse coletivo.

O Correio Braziliense entrou em contato com Viih Tube e Elizer para comentários, mas, até o momento de publicação desta reportagem, não obteve resposta. O espaço permance aberto para manifestações.

Reality show foi retirado do ar após repercussão

O primeiro episódio de As Patroas foi ao ar em 30 de junho no canal de Viih Tube no YouTube e também foi divulgado nas redes sociais do casal. Menos de um dia depois, a gravação foi removida da plataforma após receber críticas relacionadas à exposição da relação entre patrões e empregados.

Na divulgação do projeto, Viih Tube apresentou a atração ao público afirmando: "Esse é o reality, literalmente, da nossa casa". A proposta reunia 11 funcionários da residência em uma disputa por um prêmio de R$ 20 mil.

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Apesar da remoção do episódio do YouTube, o conteúdo continuou disponível no Instagram e no TikTok. Já em 2 de julho, os influenciadores chegaram a publicar um segundo episódio do reality, que abordava temas como a precarização das relações de trabalho e a escala 6x1.