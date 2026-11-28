Baseado em um livro da autora brasileira Nana Pauvolih, Pecadora, longa dirigido por Dainara Toffoli, chega aos cinemas brasileiros. Com protagonismo de Rayssa Bratillieri, a trama gira em torno da personagem Isabel, que cresceu em um lar rígido e religioso e, após quatro anos de casada, começa a se sentir atraída pelo amigo do marido, Enrico, interpretado por José Loreto. A trajetória de Isabel gira em torno de entender seu desejo e lidar com a culpa que carrega por conta da vida religiosa que vive.

Dainara Toffoli foi convidada para dirigir o longa e ficou atraída com a ideia de dirigir um romance erótico para o público feminino. "Busquei um recorte que privilegiasse o olhar feminino, por isso, contamos a história através da Isabel, uma personagem apaixonante, vivida lindamente pela Rayssa, que trouxe muita sensibilidade e força para o filme", comenta.

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A construção de colocar o desejo da protagonista no centro foi ponto de partida para o projeto. "Toda a narrativa foi estruturada para que o público mergulhasse nos conflitos internos da personagem. Isabel foi educada para obedecer, para se calar e Rayssa é uma atriz brilhante, estudiosa, extremamente sensível, intensa e que fala com os olhos. Essas habilidades foram muito importantes para trazer uma forte presença da Isabel, de seus pensamentos e desejos, mesmo no silêncio", afirma a diretora.

Quando recebeu o convite para interpretar Isabel, Rayssa Bratillieri não conhecia o livro e decidiu buscar em blogs comentários de leitores que já imaginavam a personagem. A atriz buscou entender as expectativas do público para dar vida à personagem. "Ao ler o roteiro, identifiquei uma mulher criada sob uma estrutura extremamente rígida, com um cronograma pré-determinado sobre como se vestir, portar-se e com quem se casar. Percebi que, em diferentes graus, todas as mulheres vivenciam formas de controle social desde o nascimento, e vi na personagem a oportunidade de representar essa jornada de evolução e reconexão consigo mesma", comenta a atriz.

Para Rayssa, o olhar feminino de protagonismo e direção modifica a narrativa. "Existe uma diferença nítida entre o olhar masculino e o feminino no audiovisual. Enquanto produções dirigidas por homens frequentemente sexualizam e objetificam a mulher, a direção feminina a coloca em um lugar de força, autonomia e protagonismo. O projeto aborda não apenas o desejo, mas o direito da mulher de desejar", destaca.

José Loreto, que interpreta Enrico, se interessou pelo personagem por ser distante dos outros que já havia realizado. "Ele é muito diferente dos meus outros papéis porque parece ser uma coisa, mas é outra: é introspectivo, mas se coloca na posição de dono da situação. O maior convite para mim foi justamente construir esse personagem com camadas. A história é um convite ao questionamento, fazendo com que o próprio personagem se questione diante de suas amarras e dores", conta Loreto.

Com a chegada do filme aos cinemas, José acredita que o público vai entender que amarras foram feitas para serem desamarradas. "O filme faz um convite para refletirmos sobre a forma como fomos criados e percebermos que não precisamos nos limitar ao que nos foi ensinado. Ele desperta a busca pela liberdade, pelo fortalecimento da personalidade e pelo alinhamento com nossos próprios desejos e sonhos. Esse é o lindo convite que o filme traz", ressalta.

Para a diretora Dainara, o cinema é um instrumento poderoso para construir o imaginário. Ela acredita que o longa irá estimular o debate sobre o prazer feminino. "A sexualidade é vital e inerente à condição humana. Transformar isso em um tabu é uma violência e gera muita violência. O retorno que tive até agora, das pré-estreias, reafirma a intuição que tive ao aceitar o projeto: existe uma lacuna de obras audiovisuais com uma abordagem mais franca, e sem um viés patriarcal, da experiência feminina", finaliza.



