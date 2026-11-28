Falta menos de uma semana para um dos grandes festivais de cultura pop, A CCXP26 que acontece este ano entre os dias 3 e 6 de dezembro, com uma programação que reúne: estrelas de Hollywood, grandes nomes dos quadrinhos, artistas de destaque das produções nacionais de cinema e TV.

A edição deste ano vai estrear o primeiro dia exclusivo para os herois do cinema, o Marvel Day, trazendo oficialmente a turnê de “Vingadores: Doutor Destino” ao Brasil. Além disso, o evento celebra os 25 anos de “O Senhor dos Anéis”, o encontro Fellowship Forever reunirá parte do elenco da trilogia pela primeira vez no país.

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A trilogia “De Volta para o Futuro” também estará representada na CCXP26, com a presença inédita de Christopher Lloyd. O público ainda vai receber um painel com Jensen Ackles e Aya Cash para conversar sobre a mais nova produção do universo The Boys da Prime Video. Já os fãs de Harry Potter poderão conhecer um pouco mais sobre a nova série, com a participação de parte do elenco. Sylvester Stallone, Jake Gyllenhaal e Samuel L. Jackson completam a lista de estrelas de Hollywood.

No cinema nacional, o esporte está entre os destaques da edição de 2026. A programação contará com um painel inédito sobre a cinebiografia de Marta, que estará no Palco Thunder ao lado da atriz Alice Carvalho. Já as duas maiores lendas do basquete nacional, Hortência e Magic Paula, que também terão suas trajetórias retratadas nas telonas, estarão no Palco Blast! ao lado das atrizes Juliana Didone e Tainá Müller. Um dos gêneros mais comentados da atualidade, o true crime ganha destaque em um painel com Carol Garcia, Ícaro Silva, Kelner Macedo, Ísis Valverde, Fábio Assunção e Ullisses Campbell.

Marvel Day abre o festival com celebração dedicada aos fãs

A quinta-feira, 3 de dezembro, será marcada pela estreia do Marvel Day. Será a primeira vez que uma convenção no mundo terá um dia inteiro dedicado à celebração das produções da Marvel no cinema, nas séries e nos quadrinhos, além da comunidade que acompanha suas histórias há décadas. Também será a primeira vez que a CCXP dedica um dia inteiro a um único estúdio, com uma programação especial para os palcos Thunder, Omelete e Blast!, prometendo muitas emoções para os fãs.

“O Marvel Day coloca São Paulo na rota da turnê de lançamento de ‘Vingadores: Doutor Destino’, um dos filmes mais aguardados do ano. A Marvel tem uma comunidade extremamente apaixonada no Brasil, que acompanha e vive cada etapa dessas histórias. Queremos aproveitar a energia da CCXP para criar uma grande celebração desses universos”, afirma Roberto Fabri, VP de Conteúdo da CCXP.

25 anos de “O Senhor dos Anéis” com encontro histórico do elenco

Outro momento aguardado é a Fellowship Forever, celebração que marca os 25 anos de “O Senhor dos Anéis”, trilogia dirigida por Peter Jackson. A CCXP26 reunirá no Brasil, pela primeira vez, parte do elenco que deu vida à Terra-média. Estão confirmados Elijah Wood, Dominic Monaghan, Billy Boyd e John Rhys-Davies, intérpretes de Frodo, Merry, Pippin e Gimli, respectivamente.

“Estamos cada vez mais próximos de nossas comunidades, buscando criar experiências e programações que conectem diferentes gerações de fãs e ampliem as formas de interação com as franquias. A Fellowship Forever é um exemplo desse movimento. Outra novidade é a ONE PIECE Grand Showcase, experiência coproduzida com a Toei Animation, que levará ao São Paulo Expo três enormes balões do personagem Monkey D. Luffy, com até sete metros de altura. São atrações pensadas para surpreender e tornar a vivência do público ainda mais especial”, destaca Thiago Romariz, diretor de Produto da CCXP.

Artists' Valley reúne grandes nomes dos quadrinhos mundiais

O Artists' Valley é um dos espaços mais tradicionais do festival. O local reúne artistas responsáveis por algumas das histórias e dos personagens mais conhecidos dos quadrinhos, proporcionando aos fãs a oportunidade de conhecer de perto os criadores de suas obras favoritas.

Entre os grandes nomes confirmados para 2026 estão Todd McFarlane, lendário quadrinista e criador de Spawn, e Brian Michael Bendis, conhecido por seu trabalho aclamado pela crítica em títulos como Ultimate Spider-Man, Demolidor, Os Vingadores, X-Men e Superman. O espaço terá ainda a presença de John Romita Jr., Scott Hanna e Márcio Menyz, equipe criativa responsável por “O Espetacular Homem-Aranha”, da Marvel Comics. Outros destaques são o quadrinista Howard Chaykin, o mangaká japonês Shintaro Kago e o artista taiwanês Chang Sheng.

Além de reunir nomes consagrados da indústria, o Artists' Valley valoriza a produção independente e a diversidade de estilos e narrativas, consolidando-se como uma vitrine para artistas de diferentes países e gerações.

Música, séries, animes e experiências para diferentes gerações

A programação da CCXP26 também contempla outras expressões do entretenimento. No sábado, 5 de dezembro, o público poderá acompanhar a estreia mundial do primeiro episódio do anime “Free Fire: Daybreak”, em uma apresentação especial com a participação do DJ Alok, que também fará um show no festival.

Os fãs de animação japonesa terão ainda uma atração especial: a celebração dos 30 anos da dublagem brasileira de “Sailor Moon”, que reunirá as vozes que deram vida a personagens queridos por diferentes gerações.

A televisão brasileira também terá espaço na programação. A TV Globo levará ao Palco Thunder painéis sobre “Avenida Brasil 2” e a Copa do Mundo Feminina, com a participação da jogadora Marta. Já o Globoplay apresentará novidades de produções como “Paraíso Perdido”, “Emergência 53” e “Arcanjo Renegado”.

Com atrações que atravessam gerações e conectam diferentes segmentos da indústria do entretenimento, a CCXP26 reafirma sua relevância no cenário internacional. Mais do que acompanhar lançamentos e conhecer artistas, o festival proporciona ao público a oportunidade de vivenciar experiências exclusivas, encontrar comunidades com interesses em comum e celebrar histórias que ultrapassam as telas e as páginas.





Serviço – CCXP26

Data: 3 a 6 de dezembro de 2026

Local: São Paulo Expo – Rod. dos Imigrantes, KM 1,5 – São Paulo/SP

Horários de funcionamento

Spoiler Night (exclusiva Epic Pass, Coringa e convidados): 2/12, das 18h às 21h

Quinta (3/12): das 12h às 21h

Sexta (4/12): das 12h às 21h

Sábado (5/12): das 11h às 21h

Domingo (6/12): das 11h às 20h

Os ingressos podem ser adquirido através do site da Mundo Ticket