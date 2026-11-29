O jornalista Diego Recena lançará nesta quarta-feira (2/12) o livro Tempo roubado – a era da atualização infinita no Bu.té.quim (306 Sul), às 18h. Recena estará no local para conversar com leitores. A obra sai pela Editora Labrador, tem prefácio de Milton Seligman e debate como o consumo de tecnologia afeta a consciência e o tempo das pessoas.
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"Essa existência acelerada produz ansiedade, compulsão, cansaço e, sobretudo, uma erosão do desejo. Neste livro, os efeitos dessas transformações são analisados por meio da Comunicação e da Psicanálise, em diálogo com a trajetória de grandes personagens da cultura mundial, como Freud, Lacan, Einstein e Ada Lovelace", indica a sinopse da obra em pré-venda.
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O brasiliense é jornalista, pós-graduado em Psicanálise e Análise do Contemporâneo pela PUC. Estuda ativamente a obra de Jacques Lacan e pesquisa as relações entre subjetividade e cultura digital, com foco nos impactos da tecnologia na vida contemporânea.
Recena já trabalhou no Grupo Diários Associados, quando integrou a equipe do CorreioWeb, e exerceu cargos de coordenação na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e na Federação das Indústrias. Atua no Sistema Fecomércio do Distrito Federal, onde coordena a Comunicação do Senac.