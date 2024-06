Aflora gastrobar faz Arraiá vegano neste sábado (22/6)

Para quem deseja comemorar o São João e se deliciar com as comidas típicas sem origem animal, o restaurante vegano Aflora gastrobar criou o Arraiá da 107, na sexta e no sábado (21 e 22/6). A festa terá apresentações musicais de Paula Vidal e Forró Sanfonado, exclusivamente no sábado, e opções veganas de comidas saborosas em ambos os dias.



O idealizador do gastrobar, Vitor Albuquerque, antecipa que algumas opções do cardápio são pamonha com goiabada de laranja, quentão, arroz carreteiro, caldo de feijão com crispy de tofu com amendoim e canjica. Mas, claro, com o toque vegano do restaurante.

Haverá um espaço no meio da praça para o público dançar na hora dos shows. "As pessoas estão amando a proposta de um arraiá 100% vegano. Como o Aflora é o primeiro gastrobar vegano do Centro-Oeste, nós trabalhamos com três pilares: gastronomia, coquetelaria e programação cultural e musical", afirma Vitor.

A cantora Paula Vidal destaca que o repertório contempla músicas que falam da natureza e de amor para combinar com a proposta do evento. "Eu me sinto conectada com meus propósitos ao atuar em causas que acredito."

Paula Vidal (foto: Ingrid Albuquerque )

Estagiárias sob a supervisão de Severino Francisco

Serviço:

Arraiá da 107 por Aflora gastrobar

Na sexta (21/6) e no sábado (22/6), a partir das 18h até 00h, na pracinha da 107 norte. Apresentações musicais somente no sábado, das 19h30 às 22h. Entrada gratuita e livre.