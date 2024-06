Quadrilha Xamegar participa do 24º Circuito de Quadrilhas Juninas do DF

A quadrilha Xamegar estreia neste sábado (22/6) na primeira etapa do 24º Circuito de Quadrilhas Juninas do Distrito Federal e Entorno. A temática do grupo desta edição faz referência ao Círio de Nazaré e homenageia Belém do Pará. A apresentação será em Ceilândia, na Praça do Trabalhador.

Este ano, a quadrilha comemora 20 anos de criação e tem expectativa boa quanto à competição. "A gente está comemorando. Vai ser um ano festivo para a gente, sabe? Nosso intuito esse ano é divertir. Vamos de fato brincar com a trilha junina", comenta Diego Almeida, organizador e coordenador do projeto.

Idealizada em 2003 numa festa escolar do Centro de Ensino Médio 01 do Paranoá por estudantes da escola, a quadrilha Xamegar, hoje, tem 125 integrantes, sendo a maior parte estudantes. Desde 2005, quando se profissionalizou, a quadrilha Xamegar faz parte da Liga Independente de Quadrilhas Juninas do Distrito Federal e Entorno (LINQDFE) e conquistou o ouro, como primeiro lugar, três vezes, em 2005, 2014 e 2015. Também foi campeã em 2004 do concurso regional Sesi Rede Globo no módulo escolar.

