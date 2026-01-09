Confira restaurantes em Brasília que trazem um pouco de Portugal para a cidade

Dona de preparações emblemáticas do bacalhau, a gastronomia portuguesa é um reflexo da cultura e identidade do país. Marcada pelo uso de iguarias, peixes, frutos do mar, azeite harmonizados com vinhos refinados e doces requintados, a culinária lusitana é uma grande influência nas cozinhas brasileiras desde o início da história do país, com pratos únicos que encantam o paladar de quem os consome.

Para Olga Soares, chef do Sagres Restaurantes, a culinária portuguesa faz sucesso em Brasília devido à qualidade dos insumos e aos nutrientes provenientes de cada refeição. "Acredito que a apreciação é por que a comida é de verdade e traz muitos benefícios. São pratos simples mas ao mesmo tempo muito saborosos e nutritivos. Além de muitos brasilienses terem descendência portuguesa ou já terem visitado Portugal, é convenhamos, uma das cozinhas mais apreciadas no mundo", ressalta.

André Barbosa, proprietário do restaurante Trás-os-Montes, ressalta que o carinho pela culinária vem de uma sensação de conforto que os brasilienses sentem ao se deliciar com as receitas que conhecem tão bem. "A culinária portuguesa se destaca principalmente pela combinação entre sabor, tradição e conforto. São pratos marcantes, mas ao mesmo tempo afetivos, que agradam a diferentes paladares e remetem à comida feita com tempo, cuidado e história", define.

Cozinha clássica

Localizado na 316 norte, o Sagres Restaurante é um dos pontos da capital que oferece o melhor da gastronomia portuguesa. Com opções doces e salgadas que remetem essa culinária, o foco da casa é o bacalhau. Como destaque, a chef Olga Soares destaca o bacalhau à lagareiro (R$ 382) e o bacalhau à Gomes de Sá (R$ 298).

O bacalhau à lagareiro é feito com a posta do peixe, batatas ao murro no azeite, coberto com alhos dourados, salsa picada, ovo cozido e azeitonas pretas. Já o bacalhau à Gomes de Sá é feito com o peixe em lascas, batatas, cebolas, alho, azeitonas pretas portuguesas, ovos cozidos e salsinha, regado com azeite português. "O primeiro é uma boa opção por ser o carro chefe e o segundo por ser o prato mais novo e já está disparado na preferência de muitos clientes", explica a chef Olga.

Além dos pratos salgados, o restaurante carrega uma vasta seleção de doces portugueses como pastel de santa clara (R$ 26,50), papo de anjo (R$ 24), pastel de belém (R$ 20) e bába de camelo (R$ 23).

Conexão familiar

Com a proposta de trazer uma experiência genuinamente portuguesa para a capital, o restaurante Trás-os-Montes valoriza os sabores e a cultura da região. A casa, localizada na 215 Sul, está aberta desde 2021 e é um projeto familiar. "Desde o início, a nossa intenção foi preservar essa raiz com muito respeito: isso está presente nos pratos, nos doces, nos insumos utilizados e também na atmosfera do restaurante", afirma o proprietário André Barbosa.

André destaca que possui uma ligação pessoal com essa história. "Sou neto de avó portuguesa, o que torna essa relação com a culinária e a cultura de Portugal ainda mais afetiva. Hoje, o Trás-os-Montes é um espaço acolhedor, familiar, pensado para receber tanto a comunidade portuguesa quanto os brasilienses que desejam conhecer ou revisitar os sabores mais tradicionais de Portugal", comenta.

A sugestão da casa é o bacalhau nas natas (R$ 236 para duas pessoas), preparado com bacalhau Gadus Morhua, pescado na Noruega e muito consumido em Portugal. O prato também contém batatas em cubo fritas, cebola, alho, pimenta, salsa, azeitonas pretas, creme de nata e queijo gratinado. Para acompanhar, o vinho português Gatão (R$ 130) é uma opção para harmonização com o peixe.

Para André, a capital é uma cidade plural, com pessoas de diversas regiões do Brasil e do mundo, e a culinária portuguesa dialoga com esse público. "O uso de ingredientes de qualidade, receitas passadas de geração em geração, além da forte presença do bacalhau, dos vinhos e da doçaria, cria uma experiência gastronômica rica e acolhedora fazendo com que o cliente se sinta, ainda que por algumas horas, um pouco mais próximo de Portugal ", define o proprietário.

Clássico da cidade

Fundado em 1988, o Dom Francisco abriu sua primeira unidade na 402 sul com objetivo de misturar tradição, cultura e formar o público gastronômico de Brasília. Conhecida pela culinária portuguesa e pela extensa carta de vinhos, a unidade é comandada atualmente por Giuliana Ansiliero, filha do chef Francisco Ansiliero, criador do Dom Francisco.

Segundo Giuliana, a diversidade nos preparos do bacalhau são os maiores destaques da culinária portuguesa da casa. Com receitas clássicas e autorais, o restaurante reúne opções com peixe na brasa e ao forno. Até dia 31 de janeiro, a casa realiza o festival do bacalhau, evento com cinco receitas no valor de R$ 179 cada prato para duas pessoas.

As opções são: bacalhau com mangarito e pimenta de macaco, bacalhau com maçã e purê de mandioca, bacalhau com bacon e banana da terra, bacalhau à portuguesa e bacalhau de natas. Todos os pratos são acompanhados de arroz branco ou arroz com brócolis. Para acompanhar, a sugestão são vinhos portugueses, especialmente das regiões do Douro e do Alentejo, com valor médio de R$ 180 a garrafa.

Para a proprietária, a culinária portuguesa conquista os brasileiro por ser uma cozinha afetiva e sofisticada. "São sabores que remetem à memória, à mesa farta, ao tempo dedicado ao preparo, mas com muita técnica e respeito ao ingrediente. Em Brasília, esse encontro entre tradição, acolhimento e boa gastronomia faz todo sentido", finaliza Giuliana.

Estrela de Portugal

O Manuelzinho restaurante é um dos pontos da cidade para consumir a culinária portuguesa. Manuel Pires é a estrela por trás da casa. O português se mudou para o Brasil em 1977 e fez sucesso no restaurante Antiquarius no Rio de Janeiro. Em Brasília, foi responsável pelo restaurante Dalí Camarões e pelo Tejo e hoje comanda o Manuelzinho, trazendo um toque contemporâneo às suas raízes portuguesas.

O lombo de bacalhau à Manuelzinho é um dos destaques da casa. O prato é servido com batatas, alho frito, brócolis e regado com muito azeite. A opção para uma pessoa custa R$ 239,90 e para dois, R$ 469,90. Outra opção que faz sucesso é o bacalhau à Lagareiro (R$ 194,90 para uma pessoa), lombo do peixe levemente empanado na farinha panko, dourado no azeite e servido com batatas ao murro, brócolis, azeitonas pretas, alho e cebola.