Reforma tributária: CACB alerta para riscos de fluxo de caixa e segurança jurídica

Novo modelo vinculará o crédito ao pagamento integral da operação ou ao pagamento do tributo pelo fornecedor, o que representa um impacto financeiro elevado, apontou Trautman - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

Ao comentar sobre a reforma tributária, Anderson Trautman, vice-presidente da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB), destacou os desafios e as conquistas ligados à não cumulatividade e ao Imposto Seletivo. Ele enfatizou que, embora a não cumulatividade seja uma grande garantia e avanço do novo sistema, sua implementação levanta preocupações significativas para o fluxo de caixa das empresas e para a competitividade.

Ele participou nesta terça-feira (19/8) do evento Reforma Tributária: regulamentação e competitividade no setor de comércio e serviços e o futuro das fintechs no novo cenário, realizado pela União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços (Unecs) e pela Frente Parlamentar do Comércio e Serviços (FCS), em parceria com o Correio.

Trautman apontou que, ao contrário do sistema atual em que o crédito integral é obtido com a nota fiscal, o novo modelo vinculará o crédito ao pagamento integral da operação ou ao pagamento do tributo pelo fornecedor, o que representa um impacto financeiro elevado.

“Nós teremos um mecanismo que tende, inclusive, a reduzir a alíquota, mas há um impacto financeiro extremamente relevante. Então, esta mudança traz um impacto extremamente significativo para as nossas operações, especialmente fluxo de caixa para as empresas”, enfatizou.

Leia também: Abrasel cobra desoneração da folha na reforma tributária

Ele citou como exemplo prático o caso do ácido ascórbico, em que a alíquota reduzida na ponta não beneficia o insumo original, gerando um aumento de custo que se propaga pela cadeia. A regulamentação do sistema também precisa de aperfeiçoamento, como a contestável vinculação de créditos a acordos sindicais para benefícios como auxílio-transporte.

Quanto ao Imposto Seletivo, concebido para coibir práticas danosas à saúde ou ao meio ambiente, o executivo criticou a inclusão de bebidas açucaradas após a exclusão de insumos essenciais, como energia elétrica e telecomunicações. Trautman argumentou que a falta de um critério diferenciador claro entre produtos com diferentes níveis de açúcar levantará questionamentos jurídicos e contenciosos.

“Qual é o critério diferenciador entre uma bebida açucarada de um determinado nível de açúcar e vários outros itens que têm um açúcar ainda maior? Isso será naturalmente levado ao Judiciário. Então, se o objetivo era proteção à saúde e ao meio ambiente, nós deveríamos olhar para esse objetivo porque, do contrário, nós continuaremos com litígios ainda no nosso Judiciário em relação ao sistema tributário nacional”, apontou.

O vice-presidente da CACB também fez considerações sobre o Simples Nacional, registrando que a proposta inicial da PEC 45/2019 não permitia direito a crédito para o antecipador do Simples, uma conquista que se deu por meio de um movimento liderado pela CSB e pela Unecs.

Leia também: Receita Federal defende desoneração da folha na reforma tributária

Na opinião dele, a opção pela semestralidade para migração ao regime geral também foi uma vitória, buscando mitigar o resíduo acumulado pelo Simples Nacional. Trautman salientou que a migração do Simples no Brasil gera um impacto muito maior do que em outros países devido à “carga tributária extremamente elevada”, ressaltando a importância de ajustes para não prejudicar a formalidade empresarial.

Ele também reforçou que a reforma promove uma ampliação substancial da base tributável, alcançando atividades atualmente não taxadas, como a locação de bens móveis. No entanto, alertou que o grande desafio do novo sistema é a harmonização das regras entre o comitê gestor, a Receita Federal e o Judiciário, além da necessidade premente de segurança jurídica para atrair investimentos.

“São desafios que nós ainda temos para trazer algo que é segurança jurídica. Os investimentos vêm para o Brasil baseados, também, muito em segurança jurídica. Tem uma carga tributária alta, mas eu tenho que saber quando for discutir qual é o impacto, qual é a decisão que eu terei ao final”, ressaltou.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro

Confira: