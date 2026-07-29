Cielo lança plataforma de pagamentos com agentes de IA

A nova ferramenta da Cielo ajuda o lojista a conhecer melhor as preferências de seus clientes para oferecer promoções personalizadas - (crédito: Reprodução/Cielo)

A Cielo anunciou, nesta quarta-feira (29/7), uma plataforma de pagamentos baseada em agentes de inteligência artificial capaz de conduzir toda a jornada de compra em ambientes conversacionais. Desenvolvida com infraestrutura do Google Cloud, a solução utiliza o protocolo aberto AP2 para permitir que a transação seja concluída sem que o consumidor deixe a conversa ou preencha formulários tradicionais.

A proposta acompanha um movimento de adoção de agentes de IA em diferentes serviços digitais. Nesse modelo, a inteligência artificial deixa de apenas responder perguntas e passa a executar tarefas, como localizar produtos, comparar opções, negociar condições e concluir a compra.

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Segundo a Cielo, o sistema permite que o consumidor utilize um assistente de IA para buscar produtos, receber recomendações e concluir a compra dentro do próprio ambiente de conversa. A plataforma conecta os agentes aos sistemas do lojista, como catálogo de produtos e estoque, além da infraestrutura de pagamentos.

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A comunicação ocorre por meio de protocolos abertos. Entre eles estão o A2A (Agent to Agent), voltado à troca de informações entre agentes de diferentes empresas, o MCP (Model Context Protocol), responsável pela conexão com os sistemas do varejista, e o AP2, utilizado na etapa de pagamento.

Para a empresa, esse modelo reduz etapas normalmente exigidas no comércio eletrônico e concentra toda a experiência de compra em uma única interface. "Onde antes eram necessários múltiplos cliques e preenchimento manual de dados para a compra de produtos on-line, o processo de checkout agora se torna uma interação fluida. Por meio dessa nova arquitetura, agentes de IA atuam como consultores virtuais que compreendem a intenção do cliente, negociam condições e executam a transação de ponta a ponta", afirmou o CEO da Cielo, Estanislau Bassols.

A Cielo estima que a plataforma possa reduzir o tempo médio de checkout em até 60% e diminuir o abandono de carrinhos em cerca de 30%.

As projeções da companhia também indicam aumento de até 15% na taxa de conversão de vendas e redução de até 20% nos custos operacionais relacionados às transações. Outro objetivo é ampliar a capacidade de personalização das ofertas a partir das preferências identificadas durante a interação entre consumidor e agente de IA.

Para Rafael d'Ávila, head do setor financeiro do Google Cloud no Brasil, a parceria busca aplicar recursos de inteligência artificial ao processo de compras. "Este projeto com a Cielo é a materialização desse propósito, colocando a IA no centro da jornada de compra, criando uma experiência de consumo totalmente nova, segura e fluida", afirmou.