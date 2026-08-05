Abrint Mulher capacita em IA para fortalecer liderança feminina em telecom

A Inteligência Artificial (IA) tem ampliado sua presença nas operações de empresas de telecomunicações, com aplicações em automação de processos, monitoramento de redes, suporte ao atendimento e análise de dados. Diante da integração dessas soluções na rotina dos provedores, cresce o interesse por capacitação sobre o uso da tecnologia.
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Nesse contexto, a Câmara Abrint Mulher, grupo de trabalho da Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações (Abrint), promove a segunda edição da Trilha de Treinamentos Abrint Mulher. A iniciativa, dedicada à Inteligência Artificial, é uma parceria com o Instituto Nacional de Telecomunicações (Inatel).
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O primeiro de três encontros on-line e gratuitos ocorrerá em 6 de agosto, às 19h. O tema será Mulheres que Conectam o Futuro: Inteligência Artificial, Tendências e Oportunidades nas Telecomunicações.
A palestra será ministrada por Nicole Souza, mestre em Telecomunicações e especialista do Inatel. Ela atua em redes móveis 4G e 5G, Core Network, transmissão e storage, além de ter experiência em treinamentos técnicos e consultorias para operadoras no Brasil e no exterior.
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A programação abordará conceitos de IA, tendências do setor de telecomunicações e exemplos de aplicações da tecnologia em atividades de provedores de internet. A iniciativa integra as ações da Abrint Mulher para qualificação profissional e incentivo à participação feminina no ecossistema de provedores.
Serviço
2ª Trilha de Treinamentos Abrint Mulher
Tema: Mulheres que Conectam o Futuro: Inteligência Artificial, Tendências e Oportunidades nas Telecomunicações
Data: 6 de agosto de 2026
Horário: 19h
Formato: on-line
Participação: gratuita, exclusiva para mulheres
Inscrições: https://forms.gle/gVTHVAhR64JDdxv67
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.