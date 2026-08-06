Sua pequena empresa quer exportar? A Apex pode ser o caminho; entenda

A Apex atua como uma ponte, conectando empresas a oportunidades de negócio no exterior - (crédito: Reprodução/Magnific)

Levar um produto brasileiro para o mercado internacional pode parecer um desafio gigante para pequenos e médios empresários. No entanto, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a ApexBrasil — um serviço social autônomo vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços —, oferece um caminho estruturado e com suporte para transformar essa meta em realidade. O órgão atua como uma ponte, conectando empresas a oportunidades de negócio no exterior.

O trabalho da agência se concentra em preparar os negócios para a jornada da exportação. Isso envolve desde diagnósticos para entender o potencial de um produto em outros países até a capacitação de equipes para lidar com os processos de venda internacional. O objetivo é reduzir as barreiras e aumentar a competitividade das marcas brasileiras lá fora.

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A ApexBrasil oferece acesso a estudos de mercado detalhados, que indicam os destinos mais promissores para cada setor. Com essas informações, o empreendedor pode direcionar seus esforços para onde a chance de sucesso é maior, evitando investimentos arriscados e otimizando recursos.

Como funciona o apoio na prática?

O primeiro passo para muitas empresas é o Programa de Qualificação para Exportação (PEIEX). Trata-se de uma consultoria gratuita que avalia o nível de maturidade do negócio e desenvolve um plano de ação para que ele comece a vender para o exterior. Técnicos auxiliam na adequação de produtos, embalagens e processos de gestão.

Após a qualificação, as empresas ganham acesso a outras iniciativas, como:

Feiras internacionais : a agência organiza pavilhões brasileiros em grandes eventos setoriais pelo mundo, subsidiando parte dos custos e facilitando a participação de pequenos negócios.

Rodadas de negócios: promove encontros diretos entre empresários brasileiros e compradores estrangeiros, tanto no Brasil quanto em missões comerciais em outros países.

Projetos setoriais: em parceria com associações de diversos setores, como alimentos, moda e tecnologia, desenvolve ações específicas para promover grupos de empresas com produtos similares.

Quem pode participar dos programas?

Qualquer empresa brasileira formalizada, com CNPJ ativo, pode buscar o apoio da ApexBrasil. Embora atenda negócios de todos os portes, o foco principal está nas pequenas e médias empresas, que geralmente encontram mais dificuldades para iniciar a exportação por conta própria.

Os serviços de qualificação e orientação inicial são gratuitos. Para participar de feiras e missões internacionais, pode haver custos de adesão, mas os valores são frequentemente subsidiados para tornar a participação mais acessível. O primeiro passo é procurar o escritório da ApexBrasil em seu estado ou acessar o site oficial da agência para conhecer os programas disponíveis e realizar o cadastro.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.