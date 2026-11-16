Bets receberam R$ 40,4 bilhões em transferências em 2026

Para calcular os valores, os pesquisadores consideraram a diferença entre os pagamentos feitos por pessoas físicas às empresas e os recursos que retornaram aos consumidores. - (crédito: Saulo Ferreira Angelo/Shutterstock)

As apostas on-line movimentaram R$ 40,39 bilhões em transferências líquidas adicionais via Pix entre janeiro e julho de 2026, segundo levantamento divulgado nesta segunda-feira (16/11) pelo Comitê Nacional de Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal (Comsefaz). Em 2025, o valor adicional associado às bets chegou a R$ 62,48 bilhões. Entre outubro de 2024 e julho de 2026, a média mensal estimada foi de R$ 4,85 bilhões.

O estudo integra a quarta edição do Boletim Fiscal dos Estados Brasileiros, elaborado pelo Comsefaz em parceria com o Centro Internacional Celso Furtado de Políticas para o Desenvolvimento (Cicef), com apoio do Grupo de Gestores das Finanças Estaduais (Gefin). A análise utiliza dados do Banco Central para estimar o aumento das transferências de pessoas físicas para empresas relacionadas ao segmento de artes, cultura, esporte e recreação, categoria que inclui as plataformas de apostas.

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Em agosto de 2024, as transferências mensais de pessoas físicas para empresas desse segmento somavam cerca de R$ 4,5 bilhões, o equivalente a 0,74% do total de operações via Pix entre pessoas físicas e jurídicas. A partir de setembro daquele ano, o volume começou a crescer. O movimento se intensificou com a entrada em funcionamento do mercado regulamentado de apostas, em janeiro de 2025.

Em agosto de 2025, os pagamentos destinados ao segmento chegaram a R$ 41,1 bilhões, correspondentes a 5,66% de todas as transferências via Pix de pessoas físicas para empresas naquele mês.

Para calcular os valores, os pesquisadores consideraram a diferença entre os pagamentos feitos por pessoas físicas às empresas e os recursos que retornaram aos consumidores. A partir dessa diferença, foi aplicado um modelo estatístico para projetar qual seria a trajetória das transferências caso não tivesse ocorrido a mudança observada a partir de setembro de 2024.

O levantamento, no entanto, ressalva que os resultados não representam uma medida causal exata do impacto exclusivo das apostas on-line. Isso porque a categoria utilizada nas estatísticas do BC também abrange outras atividades econômicas. Segundo os pesquisadores, a magnitude e a concentração temporal do aumento indicam uma forte associação com a expansão das bets.