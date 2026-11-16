Reajuste do aluguel em novembro: entenda o IGP-M e saiba como negociar

O especialista em mercado imobiliário Daniel Claudino explica os impactos do IGP-M no reajuste do aluguel e a importância da negociação - (crédito: Divulgação)

O reajuste dos aluguéis em novembro exige atenção dos inquilinos com contratos vinculados ao Índice Geral de Preços Mercado (IGP-M). O indicador subiu 1,47% em outubro e acumula alta de 5,24% em 12 meses. Essa porcentagem serve de base para atualizar os valores, mas a aplicação depende do índice fixado em contrato e da data de aniversário da locação.

Conforme explica o especialista em mercado imobiliário Daniel Claudino, a correção costuma ser automática para acordos que preveem o indicador. O IGP-M acompanha a variação de preços em etapas da economia que incluem matérias-primas, produtos e serviços. Por essa razão, seu resultado nem sempre reflete a inflação percebida no consumo diário das famílias.

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A atualização contratual acontece uma vez por ano. Apenas os contratos com aniversário em novembro e que utilizam esse índice sofrem a correção no período. A divulgação do percentual acumulado não impõe aumento imediato para todos os inquilinos.

Negociação entre proprietário e inquilino

O aumento no valor da locação pode pesar no orçamento doméstico, somando-se aos gastos com transporte, alimentação e serviços. O locatário e o proprietário podem conversar para manter o valor atual ou aplicar um percentual diferente. Qualquer alteração combinada precisa de formalização entre as partes.

Nesse processo, o proprietário avalia o risco de manter o imóvel vazio. O inquilino, por sua vez, pode pesquisar preços praticados na mesma região para embasar a proposta. Critérios como metragem, localização, infraestrutura, conservação e oferta de imóveis semelhantes servem de argumento quando o reajuste supera o padrão do mercado local.

Segundo Claudino, o diálogo ajuda a construir um acordo vantajoso para ambos os lados, preservando a relação entre as partes e evitando que a locação se torne financeiramente inviável.

Conferência dos cálculos

identificar o índice escolhido e a data de aniversário da locação;

conferir a cláusula de reajuste e o período de cálculo aplicado;

solicitar a memória de cálculo apresentada pelo proprietário ou pela imobiliária;

verificar a incidência de outras despesas previstas no contrato, como condomínio, IPTU e taxas adicionais.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.