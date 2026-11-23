O conceito Black Drop busca aumentar a circulação de consumidores pelos corredores do shopping - (crédito: Divulgação)

Consumidores e clientes do Taguatinga Shopping (TGS) poderão aproveitar a Black Friday 2026 na próxima sexta-feira (27/11) com ofertas-surpresa de duração limitada. A Campanha Black Drop TGS será das 10h às 22h e vai oferecer descontos de até 70% em produtos selecionados das lojas participantes, divulgados sem horário prévio nas telas digitais do shopping.

A proposta da Black Drop transforma a experiência de compras durante uma das datas mais movimentadas do varejo. Em vez de concentrar todas as ofertas em um único momento, o shopping vai anunciar promoções especiais em diferentes horários, criando novas oportunidades para quem estiver circulando pelo local.

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Ao longo do dia, as ofertas serão divulgadas nas telas digitais distribuídas pelos corredores, na Praça Central e na Praça de Alimentação, além das redes sociais do shopping. Cada promoção terá validade de apenas uma hora, exigindo atenção dos consumidores aos avisos exibidos.

Como funciona o formato drop

A dinâmica estimula a circulação do público pelas lojas e amplia oportunidades de vendas durante a data. Os descontos disponibilizados em horários distintos incentivam os clientes a conhecerem produtos e estabelecimentos que não estavam inicialmente nos planos de compras.

O modelo se baseia no conceito de "drop", termo popularizado no mercado de moda e calçados para a disponibilização pontual de itens em quantidades limitadas ou por curto período. A estratégia gera expectativa em torno dos lançamentos e estimula decisões rápidas de compra no varejo.

Caravana de Natal da Coca-Cola

No dia 27 de novembro, das 18h às 19h, a Caravana de Natal da Coca-Cola fará uma parada especial no Taguatinga Shopping, na entrada principal voltada para o atacadista. A atração promete movimentar o início da noite e oferecer às famílias mais uma atividade na programação natalina.

Com caminhões iluminados, a caravana reúne figuras como Papai Noel, Noeletes e o Urso Polar. O evento ocorre dentro da temporada com o tema "Natal do Quebra-Nozes", escolhido pelo centro de compras para as celebrações deste ano.

O espaço natalino conta com decoração interativa, fotos com o Papai Noel, apresentações de balé aos fins de semana e uma árvore externa de 35 metros de altura com show diário de luzes.

Programação e serviço

Black Drop TGS: dia 27 de novembro de 2026 (sexta-feira), das 10h às 22h, no Taguatinga Shopping, com ofertas-surpresa de até 70% de desconto válidas por uma hora nas telas digitais e nos stories do TGS.

Caravana de Natal da Coca-Cola: dia 27 de novembro de 2026 (sexta-feira), das 18h às 19h, na entrada principal do shopping voltada para o atacadista.

Serviço do Taguatinga Shopping: site oficial em www.taguatingashopping.com.br.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.