Beatriz Souza reforça protagonismo de mulheres negras nas Olimpíadas

O primeiro ouro do Brasil nas Olimpíadas de Paris 2024 foi conquistado por uma mulher negra: Beatriz Souza. Bia emocionou os torcedores brasileiros ao conquistar o primeiro lugar no judô, nesta sexta-feira (2/8), após competir com Raz Hershko, de Israel.

E por trás do desempenho de Beatriz, também está uma mulher: Sarah Menezes, ex-judoca, que virou treinadora após se tornar mãe. Sarah foi campeã olímpica em Londres, em 2012, e ajudou Beatriz a também conquistar o primeiro lugar nas Olimpíadas de 2024.

Na edição de 2016, que ocorreu no Rio de Janeiro, quem também levou o ouro foi uma mulher negra: Rafaela Silva, disputando na categoria de 57kg. Com isso, das últimas quatro edições olímpicas, em três delas o primeiro ouro do Brasil foi de uma mulher no judô, sendo duas pretas.

O sucesso das mulheres negras nas Olimpíadas 2024

Essa não é a primeira vez que uma mulher negra se destaca na competição que ocorre na capital francesa. Nesta quinta (1º), Rebeca Andrade conseguiu a prata na final individual da ginástica artística. No primeiro lugar também estava uma mulher negra: Simone Biles levou o ouro para os Estados Unidos.

Rebeca também fez história na final da ginástica por equipes, que contou com Lorrane Oliveira, que também é preta. Lorrane ajudou a conquistar uma medalha de bronze histórica para o Brasil, ao lado de Jade Barbosa, Júlia Soares e Flávia Saraiva.

O cenário reforça o protagonismo de mulheres pretas nas olimpíadas, que muitas vezes são esquecidas ou não recebem o devido reconhecimento.

Reconhecimento mundial

Rebeca, por exemplo, foi elogiada pela atriz norte-americana Viola Davis. No Instagram, ela escreveu: "Eu te amo, Rebeca! Congratulations (parabéns)". Viola ainda publicou uma homenagem a Simone Biles, que levou o ouro, seguida de uma foto de Rebeca e da também americana Sunisa Lee, que ficou com o bronze. "Parabéns e parabéns de novo, @simonebiles! O rosto de uma campeã... E um sincero parabéns para @rebecarandrade e @sunisalee", escreveu Viola. Em resposta, Rebeca comentou: "I love you! Thank you (Eu te amo! Obrigada)".

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, homenageou Rebeca e Beatriz pelos desempenhos. "Rebeca Andrade, parabéns pela segunda medalha na prova individual mais completa da ginástica artística. Orgulho do nosso país", escreveu.

"Parabéns para a nossa @_beatrizsouzaar pela trajetória e pela medalha. Emocionante. Mais uma vitória para se somar à história de alegrias que o Judô tem trazido ao nosso país", disse o presidente em outra postagem.