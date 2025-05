Inter pressiona CBF por áudios do VAR em pênalti não marcado

O Internacional enviará uma solicitação à CBF para a entidade disponibilizar os áudios do VAR de um lance em que o clube reclama de um possível pênalti. Na ocasião, o Colorado ficou na bronca por conta de uma ocasião em que Wesley cabeceou e a bola bateu no braço de Reinaldo, do Mirassol. A arbitragem não marcou nada em campo e o árbitro de vídeo não orientou a revisão.

Nesta segunda-feira (19), a CBF disponibilizou apenas o áudio do lance do gol anulado de Gustavo Prado, que não gerou reclamações do lado Colorado. Extraoficialmente, a Comissão de Arbitragem da entidade interpretou que houve pênalti na ocasião. Se o pedido do Inter for atendido, a CBF deverá disponibilizar os áudios nas próximas horas.

Um pênalti claro, com o braço completamente aberto dentro da área. O árbitro Wagner do Nascimento Magalhães nada marcou, e o VAR Rodrigo D’Alonso Ferreira sequer chamou para revisão. Lances assim mudam a história do jogo. E seguem passando impunes. O Sport Club Internacional… pic.twitter.com/JZMLwbx5NS — Sport Club Internacional (@SCInternacional) May 19, 2025

Dirigentes colorados estão no Rio de Janeiro para participar da reunião do Conselho Nacional de Clubes. Além do afastamento de Ednaldo Rodrigues, os erros de arbitragem no Campeonato Brasileiro também estão em pauta.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.