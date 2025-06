Equador x Brasil: onde assistir, escalações e arbitragem

Equador e Brasil fazem um duelo recheado de expectativas nesta quinta-feira (5/6), às 20h, no estádio Monumental de Guayaquil, pela 15ª rodada das Eliminatórias da América do Sul. A ‘La Tri’ está na segunda colocação, com 23 pontos, e pode garantir uma vaga na Copa do Mundial de 2026 com uma combinação de resultados. Já a Seleção Brasileira terá a estreia de Carlo Ancelotti como treinador da Canarinho, o que promete ser a grande atração da noite.

Onde assistir

A partida terá transmissão da TV Globo e do SporTV

Como chega o Equador

A ‘La Tri’ vive grande momento nas Eliminatórias da Copa. Afinal, vice-líder com 23 pontos, a seleção equatoriana defende uma invencibilidade de sete partidas, resultado de quatro triunfos e três empates. Curiosamente, o último revés aconteceu justamente contra o Brasil, no estádio Couto Pereira, em Curitiba.

Contudo, o técnico Sebastián Beccacece não deve contar com os atacantes que jogam no Brasil: Enner Valencia e Gonzalo Plata. Afinal, tanto Internacional quanto Flamengo enviaram um comunicado para o Equador, explicando que os atletas estavam machucados. O jogador do Colorado segue com a delegação e vai até o último minuto tentando reunir condições físicas para atuar. Em contrapartida, o flamenguista já voltou para o Rio de Janeiro e está fora do confronto diante do Brasil. Entretanto, as esperanças estão por conta do sistema defensivo formado por Pacho, do PSG e Hincapié, do Bayer Leverkusen.

Como chega o Brasil

Pelo lado da Canarinho, a principal expectativa ficará os 90 minutos no banco de reservas. Afinal, o embate marcará a estreia de Carlo Ancelotti no comando da Seleção Brasileira. O treinador italiano já vem aumentando os ânimos dos atletas e torcedores desde a sua chegada e agora terá sua primeira experiência com a pentacampeã mundial.

Contudo, o treinador não terá o atacante Raphinha, do Barcelona, que terá que cumprir suspensão. Em contrapartida, o italiano prepara mudanças significativas e com caras conhecidas do torcedor brasileiro. Afinal, nomes como Casemiro e Richarlison devem ganhar nova chance com a Amarelinha. Além disso, outra boa novidade deve ser Estêvão no sistema ofensivo, dividindo as obrigações com Vinícius Júnior. Por fim, o novato Alexsandro deve formar a linha defensiva ao lado de Marquinhos, Vanderson e Alex Sandro.

EQUADOR X BRASIL

15ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo

Data e horário: 05/6/2025, às 20h (de Brasília)

Local: Estádio Monumental, Guayaquil (EQU)

EQUADOR: Galíndez; Ordóñez, Pacho, Hincapié e Estupiñán; Moisés Caicedo, Vite e Alan Franco; Castillo (Minda), Kendry Paez e Enner Valencia (Kevin Rodríguez). Técnico: Sebastián Beccacece.

BRASIL: Alisson; Vanderson, Alexsandro, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Gerson; Estêvão, Vini Jr e Richarlison. Técnico: Carlo Ancelotti.

Árbitro: Piero Maza (CHI)

Assistentes: Claudio Urrutia (CHI) e Alejandro Molina (CHI)

VAR: Jose Cabero (CHI)

