Messi presenteia Djalminha com camisa após jogo contra Palmeiras

Djalminha recebeu a camisa de Messi após partida do Inter Miami contra o Palmeiras no Mundial de Clubes - (crédito: Reprodução/CazéTV via redes sociais)

O jogador de futebol Lionel Messi, que atua pelo Inter Miami na Copa do Mundo de Clubes, presenteou o ex-meia palmeirense Djalminha com a própria camisa após partida contra o Palmeiras na última segunda-feira (23/6). O atleta brasileiro, atualmente comentarista do campeonato pela CazéTV, explicou que a recordação foi entregue depois que xingou o ídolo argentino. Leia também: Jogadores do Palmeiras comentam sobre a expectativa para enfrentar Messi

Durante a transmissão, o ex-jogador explicou que “a resenha vem de muito tempo” e esclareceu a situação. “Quando conheci o Messi, eu brinquei com ele que não dava uma caneta ou um lençol para trás, que ele era muito objetivo”, conta.

Djalminha disse que, “coincidentemente”, o argentino o viu enquanto saía do campo após o jogo de segunda e foi cumprimentá-lo. “Eu falei no ouvido dele: ‘Hijo de p***, cabrón! Deu uma caneta para frente de novo, nunca dá para trás. E deu justo no Estêvão (ponta-direta do Palmeiras)!’. Ele começou a rir e me deu a camiseta.” Leia também: Palmeiras embolsa bolada por vaga nas oitavas de final do Mundial

Em publicação nas redes sociais, a CazéTV definiu o episódio como “encontro de lendas” e compartilhou vídeo do momento. “Tá com moral ou não o nosso Djalminha?”, questiona a legenda. “Recebeu a camisa direto dele, do GOAT ('Greatest of All Time', ou 'Melhor de Todos os Tempos', como Messi costuma ser apelidado por fãs de futebol).” Leia também: Maior vencedor da história, Messi chega aos 38 anos em busca de novas marcas Sobre a atuação do argentino na partida contra o time pelo qual atuou, o palmeirense não economizou elogios. “É um fenômeno, demoniou e controlou o jogo”, descreveu. “É um craque impressionante.” Leia também: Abel admite erros na estratégia do Palmeiras e espera aprendizado com susto

O jogo entre Palmeiras e Inter Miami pelo Mundial de Clubes terminou em empate por 2 a 2. Apesar disso, o time brasileiro segue na liderança do Grupo A, com cinco pontos, seguido da equipe comandada por Messi, que ocupa a vice-liderança com a mesma pontuação.