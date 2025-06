Neymar abre o coração em coletiva aos ‘parças’ e se imagina na Copa de 26

O atacante Neymar concedeu uma entrevista coletiva neste domingo (29) aos amigos, conhecidos como “parças” e a familiares. Entre choros e desabafos, o craque do Santos afirmou estar se sentindo bem fisicamente. Assim, anima a comissão técnica e a diretoria para encarar o Palmeiras. O duelo está inicialmente marcado para o dia 13, mas pode ser adiado em função do Mundial, e Flamengo para o dia 16, na Vila Belmiro ou em São Paulo.

Neymar, inclusive, acenou com a possibilidade de disputar a Copa do Mundo do ano que vem, quando terá 34 anos. O jogador ainda sonha com o primeiro título Mundial com a Amarelinha, após fracassos em 2014, 2018 e 2022.

“Me sinto bem ainda fisicamente, bem mentalmente, principalmente, para que eu possa ir em busca de mais coisas. Óbvio que todo mundo que está aqui sabe do sonho que eu tenho de ganhar a Copa do Mundo. Eu tenho um tempo, não grande, mas a Copa do Mundo está logo ali. Vocês sabem do processo, do quão duro foram esses últimos anos. Mas ainda me sinto forte o suficiente para enfrentar muitas coisas, para tentar realizar meu sonho que é a Copa do Mundo”, comentou Neymar.

Vale lembrar que ele renovou com o Santos nesta semana e terá contrato válido até dezembro deste ano. O craque falou sobre a importância da extensão do vínculo com o time do coração e também deixou o futuro em aberto.

“Renovar com o Santos, estar em casa pra mim sempre foi um motivo de muita felicidade. De voltar depois de anos fora do Brasil, voltar para Santos, para a minha cidade. Estar perto dos meus amigos, das pessoas que eu amo. Vocês são a fortaleza minha. De me incentivar e fazer com que eu possa enfrentar tudo isso que enfrento”, acrescentou Neymar.

Por fim, o craque se pronunciou sobre o apoio dos amigos, principalmente neste retorno ao Peixe, somando três gols e três assistências em 12 jogos.

“Fico muito emocionado, muito feliz porque vocês, mais do que ninguém, sabem do que eu passo e já passei. Sabem do amor que eu tenho, que é jogar futebol. E quando eu faço isso dentro de campo, com vocês perto, me sinto mais forte, mais seguro. Pra mim é motivo de muita felicidade quando eu piso em campo, olho para a arquibancada e estão vocês lá.”, concluiu Neymar.

