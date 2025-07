Psicologia é aliada de Davide Ancelotti como técnico do Botafogo

Davide Ancelotti comanda o último treino do Botafogo antes do duelo de ida contra o Red Bull Bragantino pelas oitavas de final da Copa do Brasil - (crédito: VÍTOR SILVA/Botafogo)

O Botafogo tem mais que um técnico na retomada da caça ao título inédito da Copa do Brasil contra o Red Bull Bragantino, nesta terça-feira (29/7), às 19h, no estádio Nilton Santos, na abertura das oitavas de final do mata-mata nacional. Formado em ciências do esporte depois de pendurar as chuteiras aos 20 anos nas categorias de base do Milan, Davide Ancelotti é obcecado pela ferramenta da moda entre os atletas de alta performance: o divã. É dele a profecia: "No futuro, cada jogador terá o próprio psicólogo". Bingo!

A ginasta Simone Biles deu o grito de socorro nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2021. Na sequência, profissionais de outras modalidades e jogadores de futebol como Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid) e Alisson (São Paulo) buscaram ajuda especializada.

O olhar de Davide Ancelotti para os jogadores vai além da tática. Ele tinha 18 anos e figurava na base do clube italiano quando o pai, Carlo Ancelotti, técnico da Seleção, dava atenção à alma dos comandados no Milan. Encantado com o zelo do pai e do time, o dono da prancheta do Botafogo desistiu da carreira de meia para estudar a mente dos jogadores.

Davide era o homem de confiança de Carletto nos assuntos relativos à psicologia. "No passado, tentamos trazer alguém que os jogadores não soubessem que era psicólogo, para observar e elaborar relatórios. Era mais para a equipe técnica, porque achamos que os treinadores precisam saber mais sobre psicologia", recomendava Davide Ancelotti ao pai.

"Em Madrid, agora, temos jogadores com os próprios psicólogos. A saúde mental e a psicologia são mais faladas na sociedade hoje em dia, por isso os jogadores mais jovens compreendem-nas melhor", atesta o treinador mais jovem da Série A do Brasileirão.

Discreto no uso da ferramenta, Davide Ancelotti desfruta de um profissional especializado no Botafogo para o uso da ciência. José Aníbal Marques herdou o cargo de Paulo Ribeiro em março. O antecessor foi contratado pelo Flamengo. Ele retornou ao clube depois de ajudá-lo a conquistar o Campeonato Carioca em 2013 e uma vaga para a Libertadores.

"Vínhamos conversando sobre saúde mental. Temos um psicólogo que trabalha muito com a gente. Ele falou que as coisas saem naturalmente. Coloquei isso na minha cabeça, tirei um pouco da pressão e as coisas saíram naturalmente. Estou muito feliz, espero que essa fase boa se estenda por mais tempo", testemunha o atacante Arthur.

Rwan Cruz é outro defensor da psicologia como ferramenta profissional. "Ele é o nosso respaldo, o nosso monstro. É importante falar do trabalho que ele vem fazendo, a inspiração e o mérito dele. Está ajudando outros também do time. É um trabalho muito importante, e o (José Anibal) faz parte disso", elogia o jogador de 24 anos.

O aliado de Davide Ancelotti é formado em psicologia pela PUC-SP e trabalhou em clubes como Red Bull Bragantino, Palmeiras, Corinthians, Bahia e Athletico-PR. "Temos que saber como abordar os jogadores e nos comunicar com eles, seja um bom momento para conversar ou não. Acho que é algo que deve ser específico para cada indivíduo", entende o treinador alvinegro. Há quatro jogos no cargo, o técnico mapeia a mente dos liderados.

A atenção dada por Davide Ancelotti e José Aníbal à psicologia é um reflexo da relevância dada pelo principal campeonato nacional do mundo ao tema. Os clubes da Premier League utilizam cada vez mais especialistas treinados para apoiarem a confiança e o foco dos jogadores, além de identificarem problemas de saúde mental, como ansiedade e depressão.

Clubes de ponta do Velho Mundo romperam o preconceito e entenderam que um psicólogo pode ajudar um jogador vítima de uma longa pausa a superar o medo de uma nova lesão e definir metas motivacionais. Um dos principais consultores dos clubes ingleses, o professor de psicologia Geir Jordet acumula mais de 15 anos de experiência e atesta, em entrevista à BBC: "Os jogadores se tornando mais responsáveis pelo próprio desenvolvimento". Em um estudo de caso, ele analisou mais de 250 jogadores e investigou a mente de cada um deles e comprovou a tese de Davide Ancelotti: "No futuro, cada jogador terá o próprio psicólogo".