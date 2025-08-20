Fãbio, o recordista: ‘Foi tudo um processo para alcançar algo tão grandioso’

Fábio ao lado da filha Valentina. Recorde, homenagens, vitória e classificação para as quartas da Sul-Americana. Noite perfeita - (crédito: Foto: Arte Jogada10)

Fábio viveu um momento especial nesta terça-feira, 19/8, no Maracanã. Afinal, na vitória por 2 a 0 sobre o América de Cali, que valeu passagem para as quartas da Sul-Americana, o goleiro chegou aos 1.391 jogos. Assim, tornou-se o jogador com mais partidas na história do futebol. Ao chegar à marca, superou outro goleiro, o inglês Peter Shilton que jogou entre os anos 60 a 90. Dono de 125 jogos pela seleção e que defendeu com destaque Leicester, Nottingham Forest e Southampton, entre outras equipes.

Antes do jogo, o Fluminense celebrou a marca em suas redes sociais. Fábio entrou para o jogo com sua filha Valentina, sendo ovacionado pelos quase 35 mil torcedores no Maracanã. Vestiu uma camisa com um patch em alusão à marca. Após a partida, em que Fábio teve pouco trabalho, o goleiro foi recebido em campo pelos familiares, ganhou aplausos dos companheiros e recebeu uma placa comemorativa. Depois, na zona mista, o goleiro, de 44 anos e ainda atuando em altíssimo nível, comentou a façanha histórica:

“Desde o primeiro jogo, trilhei todos os dias para alcançar esse recorde São 1.391 como profissional. Os planos de Deus são perfeitos, independentemente do que aconteceu nesse processo — momentos difíceis, derrotas, alegrias e lesões. Foi tudo um processo para alcançar algo tão grandioso.”

Fàbio, ídolo de dois gigantes do Brasil

Fábio, diferentemente de Shilton, que tem marca centenária de jogos pela seleção inglesa, jamais defendeu a Seleção Brasileira em um jogo oficial. Mas é ídolo histórico de duas equipes: o Cruzeiro, que o goleiro defendeu por 15 anos e é o jogador com mais partidas (976); e o Fluminense, onde já alcança 235 jogos — e contando.

“Grato. Duas equipes que fazem parte da história e me deram a oportunidade de viver sonhos. Cruzeiro vivi a maioria dos jogos junto com minha esposa e filhos, em momentos felizes e tristes.”

Mas Fábio fez questão de frisar que, quando deixou o Cruzeiro — aos prantos (era titular, mas a SAF de Ronaldo queria diminuir seu salário e ele não aceitou) —, ganhou a oportunidade de seguir em um time de alto nível: o Fluminense.

“O Fluminense me abraçou, me deu a oportunidade de continuar jogando numa grande equipe. Gratidão total ao Cruzeiro, que sempre me tratou com carinho. E estou sempre pronto para ajudar a cada jogo este time. Mas independentemente de tudo, vou fazer o meu melhor para o Fluminense. Assim, merecer todo dia a oportunidade de ser lembrado pelo treinador.”

Camisa comemorativa ganha lugar especial

O goleiro jogou a partida com uma camisa especial, que tinha um patch (emblema) em alusão à marca. Mas avisou: essa é dele e o manto ficará num lugar especial em sua sala de lembranças e troféus.

“A camisa de hoje está guardada. Tenho um lugar especial para ela. É minha história. GUrado algumas camisas. São camisas que levam uma grande dedicação e amor. Assim, estarão num lugar especial.”

