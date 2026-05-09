Série D: Brasiliense inicia o returno com necessidade de vitória

O Brasiliense volta a entrar em campo pela Série do Campeonato Brasileiro. Neste sábado (9/5), o desafio pela 5ª rodada será novamente contra a Aparecidense, mas longe do Distrito Federal, seis dias depois do empate por 1 x 1 no Estádio Serejão. Naquele jogo, Jean Pyerre evitou a derrota do Jacaré, com gol nos acréscimos.
A equipe candanga está pressionada. Após não se classificar para as semifinais do Candangão, o Brasiliense depende do acesso à Série C para adquirir calendário nacional em 2027. A campanha até aqui, porém, é abaixo. O Jacaré inicia a rodada na quarta colocação do Grupo A3, com sete pontos somados de 15 disputados. A única vitória foi sobre o Inhumas, por 1 x 0.
Caso não vença nesta rodada e o quinto colocado, Primavera-MT, vença o Inhuma, o Brasiliense pode deixar o G-4. Na Série D, os quatro melhores de cada chave avançam à segunda fase. O torneio subirá seis clubes para a terceira divisão: os semifinalistas e os vencedores dos dois playoffs.
Apesar do aproveitamento ruim (46%) no primeiro turno, o lateral Jhonatan Moc acredita na reação. "Brigamos de igual para igual contra qualquer outro clube. Infelizmente, o Gama conseguiu se distanciar na tabela (13 pontos), mas temos o segundo turno inteiro pela frente para corrigir nossos erros", analisa.
A Aparecidense vive momento parecido. A equipe soma os mesmos sete pontos, mas configura na terceira posição por ter mais vitórias no campeonato. O time apresenta dois triunfos, duas derrotas e um empate amargo, sofrido contra o Brasiliense. Os outros dois pontos colocariam os goianos na vice-liderança do grupo, com nove.
Ficha técnica
Aparecidense-GO x Brasiliense-DF
Brasileirão Série D, 6ª rodada da fase de grupos
Prováveis escalações.
Aparecidense — Pedro Henrique; Mário, Jefferson, Renato e Lima; Bajé, Luan, Simioni e Lauro; Raphael Luz e Bruninho. Técnico: Augusto Fassina
Brasiliense — Jefferson Hermes; Netinho, Fábio Sanches, Victor Sallinas e Jhonatan Moc; Hippolito, Marcos Jr, Jean Pyerre e Marlone; Renê Silva e Jackson. Técnico: Léo Roquete
Árbitro: Wesley Silva dos Santos (ES)
Quando: Sábado (9/5), às 16h
Local: Estádio Annibal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia (GO)
*Estagiário sob supervisão de Victor Parrini
