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TOQUE VERDE E AMARELO

Chelsea divulga novo uniforme com Carlinhos Maia como modelo

Criador de conteúdo foi escolhido pelo time de futebol inglês no lançamento do uniforme para a temporada 2026/2027

Stamford Bridge é fotografado antes da partida de futebol da Premier League inglesa entre Chelsea e Wolverhampton Wanderers, em Londres, em 7 de maio de 2022. - O Chelsea confirmou no sábado que um consórcio liderado pelo co-proprietário do LA Dodgers, Todd Boehly, venceu a batalha para comprar o Clube da Premier League em um acordo de £ 4,25 bilhões (US $ 5,2 bilhões). - (crédito: Justin Tallis/AFP)
Stamford Bridge é fotografado antes da partida de futebol da Premier League inglesa entre Chelsea e Wolverhampton Wanderers, em Londres, em 7 de maio de 2022. - O Chelsea confirmou no sábado que um consórcio liderado pelo co-proprietário do LA Dodgers, Todd Boehly, venceu a batalha para comprar o Clube da Premier League em um acordo de £ 4,25 bilhões (US $ 5,2 bilhões). - (crédito: Justin Tallis/AFP)

O influenciador e criador de conteúdo, Carlinhos Maia, foi um dos escolhidos pelo Chelsea, time de Londres (Inglaterra), para participar da campanha de lançamento do novo uniforme da equipe, assinado pela Nike, que servirá como o principal para a temporada 2026/2027 do futebol europeu. 

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Nas redes sociais, Maia fez uma postagem onde aparece vestido com o novo equipamento do clube azul. A novidade também traz o escudo da equipe ao centro do design, além de outros detalhes em amarelo. "Tá aí em primeira mão a nova camisa do Chelsea", escreveu. 

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O próprio Chelsea também destacou a parceria nas redes. O brasileiro é seguido por 32 milhões de internautas. Natural de Penedo (AL), Carlinhos já confessou ser torcedor do Penedense. O influencer chegou até mesmo a investir no clube e já foi homenageado no uniforme do time alagoano, em 2023. 

Em relação à nova camisa do Chelsea, o torcedor interessado em adquirí-la precisará desembolsar alta quantia de dinheiro. Na versão torcedor, o traje custa R$ 427. Já na versão jogador, pode chegar a R$ 1 mil no mercado internacional. 

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 18/06/2026 20:14
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