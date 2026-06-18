Chelsea divulga novo uniforme com Carlinhos Maia como modelo

O influenciador e criador de conteúdo, Carlinhos Maia, foi um dos escolhidos pelo Chelsea, time de Londres (Inglaterra), para participar da campanha de lançamento do novo uniforme da equipe, assinado pela Nike, que servirá como o principal para a temporada 2026/2027 do futebol europeu.
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Nas redes sociais, Maia fez uma postagem onde aparece vestido com o novo equipamento do clube azul. A novidade também traz o escudo da equipe ao centro do design, além de outros detalhes em amarelo. "Tá aí em primeira mão a nova camisa do Chelsea", escreveu.
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O próprio Chelsea também destacou a parceria nas redes. O brasileiro é seguido por 32 milhões de internautas. Natural de Penedo (AL), Carlinhos já confessou ser torcedor do Penedense. O influencer chegou até mesmo a investir no clube e já foi homenageado no uniforme do time alagoano, em 2023.
Em relação à nova camisa do Chelsea, o torcedor interessado em adquirí-la precisará desembolsar alta quantia de dinheiro. Na versão torcedor, o traje custa R$ 427. Já na versão jogador, pode chegar a R$ 1 mil no mercado internacional.
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