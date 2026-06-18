Maduka Okoye: conheça o goleiro galã que ganhou as redes

O goleiro nigeriano Maduka Okoye ganhou destaque nas redes sociais pela aparência. O atleta tornou-se assunto entre internautas e acumulou admiradores na web, atraindo elogios até de celebridades brasileiras.











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A repercussão cresceu após uma publicação sobre o jogador no perfil da página Africanize, no Instagram. Nos comentários, nomes como Luana Piovani, Giovana Fagundes, Paula Lima e Simony exaltaram a beleza do goleiro.

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Apesar do sucesso durante o período da Copa do Mundo de 2026, Okoye não participará da competição. A Nigéria ficou de fora do Mundial pela segunda edição consecutiva, assim como ocorreu em 2022.

O cenário é incomum para uma das seleções mais tradicionais da África. Desde a estreia em Copas, em 1994, os nigerianos nunca haviam registrado duas eliminações seguidas na fase classificatória.

Carreira na Europa

Aos 26 anos, Maduka Okoye tem uma carreira consolidada na Europa. Nascido na Alemanha e filho de pai nigeriano, o atleta construiu sua trajetória em clubes importantes do continente. Atualmente, ele defende a Udinese, da primeira divisão italiana.

Antes de atuar no futebol italiano, o goleiro passou pelo Watford, da Inglaterra, e pelo Sparta Rotterdam, da Holanda. No clube holandês, viveu uma de suas melhores fases e foi eleito o melhor jogador da equipe.

Okoye integra a seleção da Nigéria desde 2019 e faz parte de uma geração apontada como responsável por liderar o futuro da equipe, conhecida como Super Eagles.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana