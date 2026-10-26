Palmeiras pode ter três desfalques contra Santos; Abel estuda alternativas

A preparação do Palmeiras para enfrentar o Santos passa por uma dúvida sobre quem estará disponível para atacar na Vila Belmiro. Vitor Roque se recupera de uma entorse no tornozelo direito, Ramón Sosa deixou o último compromisso com dores na coxa e Paulinho continua em tratamento. Os três são dúvidas para o "Clássico da Saudade".

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A preocupação vai além da quantidade de possíveis desfalques. Abel Ferreira procura jogadores capazes de acelerar as jogadas e explorar os espaços nas costas da defesa. Sem essa característica, o comandante português pode precisar construir suas oportunidades de outra maneira diante do Santos.

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Sosa mostrou opção, mas também virou dúvida no Palmeiras

A atuação de Ramón Sosa contra o RB Bragantino reforçou a importância desse perfil no elenco. O paraguaio começou como titular após um erro no preenchimento da súmula e aproveitou a oportunidade para dar mais profundidade ao ataque. Ele chegou a marcar, mas o gol foi anulado por impedimento. As dores na coxa, sentidas durante a partida, agora colocam sua participação no clássico em dúvida.

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Vitor Roque também faz falta justamente por essa capacidade de atacar em velocidade. O camisa 9 sofreu uma entorse no tornozelo direito durante o clássico contra o Corinthians e ainda não está confirmado para o confronto com o Santos. Abel chegou a adaptar Flaco López para jogar mais adiantado, mas o argentino oferece características diferentes das de Roque e Sosa, o que pode exigir ajustes no funcionamento da equipe.

Paulinho completa a lista de preocupações. O atacante sofreu um trauma na panturrilha direita durante a semifinal da Libertadores contra o Fluminense e iniciou tratamento após passar por exames. Dessa forma, o Palmeiras não estabeleceu prazo para o retorno, e a tendência é que ele não esteja disponível para o clássico.

Caso os três não possam atuar, Flaco López e Jhon Arias aparecem como principais referências para a formação ofensiva. Felipe Anderson e Mauricio também podem ganhar espaço, enquanto Andreas Pereira volta a ficar disponível no Brasileirão após cumprir suspensão.