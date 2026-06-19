Sisu+ 2026: prazo para mudar opção de curso termina nesta sexta-feira

Correio Braziliense

Candidatos acessam a plataforma do Sisu via smartphone para realizar ou alterar suas inscrições - (crédito: Divulgação/MEC)

Candidatos inscritos na etapa complementar do Sistema de Seleção Unificada (Sisu+) têm até esta sexta-feira, 19 de junho, para alterar as opções de curso. O procedimento é realizado exclusivamente pelo Portal de Acesso Único.

Nesta fase, o programa oferta 9.436 vagas em 34 instituições públicas. Para auxiliar na escolha, o Ministério da Educação (MEC) divulgou as primeiras notas de corte parciais, que podem ser consultadas nas páginas do Sisu Aluno e do Sisu Vagas.

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Os dados também estão disponíveis na Central de Atendimento do MEC, pelo telefone 0800-616161. O MEC informa que os números são uma referência para o monitoramento da inscrição e não garantem a seleção para a vaga.

A nota de corte é atualizada periodicamente, já que as instituições podem adotar pesos diferentes para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Isso pode ocasionar pontuações distintas, de acordo com os parâmetros de cada universidade.

Nova bolsa de R$ 1.050 para licenciaturas

Estudantes que se inscreverem em um curso presencial de licenciatura podem concorrer à nova bolsa do programa Pé-de-Meia Licenciaturas. A iniciativa oferece um auxílio mensal de R$ 1.050 desde o ingresso até a conclusão do curso.

Para participar, é preciso obter no mínimo 650 pontos na média das cinco provas do Enem e ser selecionado para uma vaga. Os cursos de licenciatura que integram o programa estarão sinalizados na plataforma do Sisu.

Como funciona o Sisu+

O Sisu+ é uma etapa complementar ao processo seletivo principal, com o objetivo de ampliar o acesso à educação superior e preencher vagas disponíveis. O programa faz parte de um ciclo de aprimoramentos do sistema, que inclui as alterações recentes na Lei de Cotas.

A iniciativa fortalece as instituições públicas ao permitir que utilizem a estrutura do Sisu para ofertar vagas. Isso evita a necessidade de processos seletivos próprios, que podem ter regras e calendários distintos.

A tendência é que o Sisu+ seja utilizado para cursos que dependem de chamadas sucessivas, como licenciaturas e engenharias, e por instituições que realizam seleções para ingresso no segundo semestre.

A plataforma também ajuda a reduzir custos administrativos para as universidades e amplia a visibilidade de vagas disponíveis fora dos grandes centros urbanos, apoiando instituições em regiões interiorizadas do país.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.