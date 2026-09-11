Estágio MPF 2026: Prova remarcada será neste domingo (13); prepare-se

Nathallie Lopes

Para realizar a avaliação, os participantes precisam acessar a plataforma Moodle MPF utilizando as mesmas credenciais da conta Gov.br -

Candidatos inscritos no 2º Processo Seletivo de Estágio do Ministério Público Federal (MPF) devem ficar atentos. A prova on-line, que havia sido adiada, foi remarcada e será aplicada neste domingo (13/9). A seleção precisou de uma nova data por causa de instabilidades técnicas na plataforma de exames no dia 30 de agosto.

Para realizar a avaliação, os participantes precisam acessar a plataforma Moodle MPF utilizando as mesmas credenciais da conta Gov.br. O MPF já liberou testes de acesso à ferramenta para que os candidatos possam verificar se o login está funcionando corretamente e se familiarizar com o ambiente virtual da prova.

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Principais datas e vagas

Após a realização do exame, os candidatos devem acompanhar o cronograma oficial para não perder os próximos prazos. A Coordenadoria de Estágio do MPF orienta que todas as publicações e atualizações sejam consultadas na página de estágios do site oficial do órgão.

Prazo para recursos da prova objetiva: 15 de setembro;

Publicação da lista de aprovados: 24 de setembro;

Resultado final do processo seletivo: 21 de outubro.

O processo seletivo oferece vagas de estágio para unidades do MPF no Distrito Federal (DF) e em 19 estados: Acre, Alagoas, Amapá, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

A bolsa-auxílio é de R$ 1.320,00 para estudantes de graduação e de R$ 2.640,00 para os de pós-graduação. Os selecionados também terão direito a auxílio-transporte de R$ 12 por dia de atividade presencial e seguro contra acidentes pessoais. A jornada semanal é de 20 horas, podendo ser estendida para até 30 horas.

O programa de estágio permite a realização das atividades em formato híbrido, combinando dias de trabalho presencial nas unidades do MPF com períodos de atuação remota.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.