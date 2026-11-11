Clube no RS aposta em ensino bilingue e iniciação motora no contraturno

Raphaela Peixoto

Projeto de clube gaúcho integra inglês, tecnologia e esporte na formação de crianças e adolescentes - (crédito: Cristiele Arruda/Recreio da Juventude)

Um clube centenário de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, encontrou na integração entre educação, esporte e cultura uma nova forma de ampliar sua atuação. Fundado em 1912, o Recreio da Juventude, que reúne mais de 20 mil associados, desenvolveu dois projetos voltados à formação de crianças e adolescentes: o Recreio Lab, com proposta de ensino bilíngue e atividades de inovação, e o Quintal do Recreio, focado no desenvolvimento das habilidades motoras desde a primeira infância. Agora, a instituição pretende levar as iniciativas a outras regiões do país por meio de um modelo de licenciamento para clubes, escolas e federações.

A proposta surgiu a partir da necessidade de aproveitar melhor os espaços do clube durante o horário das aulas regulares e oferecer novas atividades às famílias. Para isso, ambientes tradicionais da instituição, como o salão de festas do lago, foram transformados em espaços de aprendizagem. A ideia é aproximar a educação das atividades que já fazem parte da rotina de um clube, como esporte, socialização, cultura e convivência. Segundo o presidente do Recreio da Juventude, Marcelo Ayala, a formação educacional está diretamente relacionada à experiência vivida nesses ambientes. “Não dá para dissociar o conceito de educação do que um clube pratica no seu dia a dia. Quando a gente consegue associar a estrutura de um clube com a ideia de formação de uma pessoa, a gente está falando de socialização, cultura, arte, esporte e valores”, afirma.

Um dos principais projetos dessa estratégia é o Recreio Lab, apresentado pela instituição como o primeiro espaço 100% bilíngue com metodologia britânica em um clube no Brasil. A iniciativa atende crianças de 3 a 11 anos e utiliza três métodos desenvolvidos pela empresa britânica Jolly Learning: Phonics, Music e English. A proposta é ensinar inglês por meio da associação entre sons, letras, músicas e atividades práticas, em vez de concentrar o aprendizado na memorização de palavras e na realização de provas.

As aulas são realizadas em laboratórios temáticos de artes, ciências e robótica, nos quais os alunos participam de experiências e desenvolvem projetos. Entre as atividades estão práticas de programação com sistemas como arduino e experiências digitais interativas. No período da tarde, o programa também recebe adolescentes de 11 a 16 anos para atividades de conversação em inglês, no chamado English Experience, além de oficinas de empreendedorismo. Nelas, os participantes desenvolvem projetos de empresas, elaboram planos de custos, simulam a emissão de ações e analisam situações do mercado financeiro.

O acompanhamento dos alunos também segue uma proposta diferente da avaliação tradicional. Em vez de concentrar a análise do desempenho em provas pontuais, os professores observam a participação e a evolução das crianças diariamente. De acordo com o diretor do Recreio Lab, Daniel Herrera, o objetivo é fazer com que o aprendizado aconteça de maneira natural e esteja ligado ao interesse dos estudantes. “Uma avaliação verdadeira é diária. Nossos professores têm uma avaliação ao final do dia de cada turma e de cada aluno. As crianças vêm pela satisfação de aprender, não porque as vamos avaliar”, explica.

Outra frente de atuação é o Quintal do Recreio, projeto criado para estimular o desenvolvimento motor de crianças de 3 a 8 anos. A iniciativa também conta com o Quintal Baby, destinado a bebês de 4 meses a 3 anos. O programa trabalha habilidades fundamentais para a infância, como correr, saltar, chutar e arremessar, antes de direcionar os participantes para uma modalidade esportiva específica. As atividades são realizadas em turmas de até 18 alunos, com aulas de 45 minutos e acompanhamento individual do desenvolvimento de cada criança.

A proposta é oferecer uma base motora ampla e evitar que os pequenos sejam direcionados muito cedo para apenas um esporte. Durante as atividades, os professores observam as habilidades e as características de cada participante, produzindo diagnósticos que podem ajudar as famílias a identificar modalidades mais adequadas às aptidões das crianças.

Os projetos também estão ligados à formação esportiva oferecida pelo clube, que prevê seis horas semanais de atividades físicas obrigatórias. A intenção é integrar o desenvolvimento físico ao aprendizado de idiomas e às experiências culturais e educacionais. Com isso, o Recreio da Juventude busca preparar crianças e adolescentes não apenas para a prática esportiva, mas também para oportunidades acadêmicas e profissionais em outros países.

Depois de estruturar as iniciativas e alcançar a capacidade máxima de operação, o clube iniciou uma nova etapa: a expansão da metodologia para outras instituições brasileiras. O modelo será oferecido por meio de licenciamento, formato que permite a clubes, escolas e federações implementar os projetos de acordo com seus espaços, estruturas e características. Diferentemente de uma franquia tradicional, a proposta prevê maior flexibilidade para adaptar as atividades à realidade de cada parceiro.

O processo de implementação tem previsão de duração de aproximadamente seis meses e inclui o fornecimento de manuais, planos de aula e materiais pedagógicos, além de treinamento e acompanhamento das equipes responsáveis pelas atividades. A iniciativa também recebeu reconhecimento no Congresso Brasileiro de Clubes, com um prêmio de inovação, segundo a instituição.

Com a expansão, o Recreio da Juventude pretende compartilhar uma metodologia que aproxima educação, esporte e desenvolvimento infantil. A expectativa é que outras instituições possam adaptar os projetos e oferecer experiências que combinem ensino bilíngue, tecnologia, empreendedorismo e atividade física desde os primeiros anos de vida.

A repórter viajou a convite do Recreio da Juventude