Concurso TRT-8: Edital é publicado com vagas para técnico e analista

Correio Braziliense

Fachada do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região - (crédito: Divulgação/ASCOM8)

O edital para o concurso público do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª região foi publicado no Diário Oficial da União. A seleção busca o preenchimento de vagas e a formação de cadastro de reserva para cargos do quadro permanente de pessoal.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, no período de 5 de outubro de 2026, a partir das 10h, até as 23h59 de 5 de novembro de 2026, considerando o horário de Brasília. Os interessados devem acessar o Portal do Candidato no site da Fundação Carlos Chagas, banca responsável pelo certame, pelo endereço www.concursosfcc.com.br.

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A taxa de inscrição para os cargos de Analista Judiciário, em todas as áreas e especialidades, é de R$ 110,00. Para os cargos de Técnico Judiciário, o valor é de R$ 90,00.

Provas e locais de aplicação

A aplicação das provas está prevista para o dia 17 de janeiro de 2027. Para o nível superior, a avaliação inclui prova objetiva de conhecimentos gerais e específicos, além de uma prova discursiva, que pode ser um estudo de caso ou redação, dependendo da especialidade.

Candidatos de nível técnico também farão uma prova objetiva com questões de conhecimentos gerais e específicos, além de uma prova discursiva e redação. A duração total dos exames para ambos os níveis será de 4h30.

As provas objetivas e discursivas serão realizadas nas cidades de Belém (PA), Marabá (PA), Santarém (PA) e Macapá (AP). Os exames para os cargos de Analista Judiciário acontecerão no período da manhã, enquanto as avaliações para Técnico Judiciário serão aplicadas à tarde.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.