4ª Festa do Livro da UnB chega com 30% de desconto e programação completa

Correio Braziliense

As sessões de lançamento ocorrem durante os quatro dias, com horários variados nos diferentes espaços do campus. Uma roda de leitura infantil acontece no dia 16, das 15h às 16h, na Livraria da Editora UnB - (crédito: Reprodução/UnB)

A Universidade de Brasília realiza, entre 14 e 17 de setembro, a quarta edição da Festa do Livro da UnB. O evento gratuito e aberto ao público ocupa a entrada do Instituto Central de Ciências (ICC Sul), no câmpus Darcy Ribeiro, das 9h às 20h, e promete transformar os corredores da universidade em um grande encontro entre leitores, autores, pesquisadores e profissionais do mercado editorial. A organização estima receber cerca de cinco mil visitantes ao longo dos quatro dias.





O evento reúne cerca de 20 expositores entre editoras universitárias, selos comerciais e livrarias independentes. Todas oferecem desconto mínimo de 30% em seus títulos. Confirmadas estão a Editora UnB, Edusp, Editora Unesp, Editora UFABC, Editora UFV, Editora 34, Editora Fiocruz, Editora Vozes, Editora Perspectiva, Editora Veneta, Editora LP&M, Editora Expressão Popular, Ubu Editora, Editora Unifesp, Editora Sundermann, Editus, Edufba e Pucpress. Também participam os grupos editoriais Autêntica, Global e Record, além de livrarias independentes como o Coletivo Pira nos Livros, a Livraria do Chiquinho e o Núcleo de Escritoras Pretas Maria Firmina dos Reis (NEPFIR).







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Uma novidade desta edição é a possibilidade de consultar previamente os títulos disponíveis. No site da festa, a página Catálogo reúne os livros à venda já com os descontos, permitindo identificar autores, editoras e preços. A programação cultural inclui cursos, como "Da formação do leitor à comunidade leitora", com Maria Adélia Menegazzo (14 a 16 de setembro); workshops e palestras sobre produção editorial, design, imagens com IA e história do livro; oficinas de escrita criativa; e a mesa-redonda "O povo brasileiro tem voz no mercado editorial?" (15 de setembro, às 14h).





As sessões de lançamento ocorrem durante os quatro dias, com horários variados nos diferentes espaços do câmpus. Uma roda de leitura infantil ocorre quarta-feira (16/9), das 15h às 16h, na Livraria da Editora UnB. O evento encerra quinta-feira (17/9), às 18h, com apresentação musical na Área de Lançamentos do ICC Sul.







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O Espaço Autoral, voltado a autores de obras impressas publicadas entre janeiro de 2025 e setembro de 2026, teve inscrições abertas em agosto e superou as expectativas da organização. As sessões regulares ocorrem nos dias 15 e 16 de setembro, das 18h às 18h50, com sessão extra no dia 15, das 19h às 20h. A relação dos selecionados foi divulgada no site da Editora UnB. A programação completa com horários, atividades e expositores pode ser consultada em festadolivro.unb.br.











