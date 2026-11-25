Correio Braziliense

"O projeto nasceu da vontade de pensar outros caminhos de liberdade e felicidade para as mulheres da minha família, mas a pesquisa foi se ampliando para outras histórias e reunindo todas essas contradições", diz Alana - (crédito: Diego Bressani / Produção )

O espetáculo SU4V3 P4NT3R4, primeiro solo da atriz e produtora Alana Ferrigno, estreia na terça-feira (1º), com entrada gratuita, no Complexo Cultural de Samambaia. Segundo a produção, as sessões acontecem nos dias 1º, 2 e 3 de dezembro, às 15h e às 20h, com interpretação em libras e audiodescrição. A temporada segue de 11 a 13 de dezembro no Espaço Multicultural Casa dos Quatro, com ingressos no Sympla.

Dramaturgia a partir de relatos

A dramaturgia é assinada por Alana e pela jornalista Virgínia Leão e reúne relatos das duas autoras e de outras mulheres, de acordo com a produção. A peça passa por diferentes fases da vida e por situações que seguem pouco vistas, como as vividas no casamento, na maternidade, no trabalho, na rua ou em uma festa de família, para mostrar como o papel social de gênero afeta as mulheres.

A temporada segue de 11 a 13 de dezembro no Espaço Multicultural Casa dos Quatro, com ingressos no Sympla (foto: Diego Bressani / Produção )

O espetáculo se inspira na figura criada pela escritora Marly de Oliveira em A Suave Pantera e explora manifestações de força, sensualidade, beleza e liberdade, informa a produção. A peça não se coloca em oposição aos homens, e sim como um universo de celebração, com música eletrônica e pista de dança.

"O projeto nasceu da vontade de pensar outros caminhos de liberdade e felicidade para as mulheres da minha família, mas a pesquisa foi se ampliando para outras histórias e reunindo todas essas contradições", diz Alana.

Ao fim da temporada, a produção prevê oficinas gratuitas de criação teatral para moradores de Samambaia (foto: Diego Bressani / Produção )

Virgínia afirma: "aqui não estamos denunciando abusos, mas criando mundos a partir do erótico e da própria intimidade. E o íntimo é incontestável".

Trilha em EP e oficinas gratuitas

O projeto Suavíssima – Uma Ode à Felicidade inclui o Diário Suavíssima, espaço poético nas redes sociais para relatos, reflexões e depoimentos, e uma trilha sonora autoral composta pela multiartista Karla Testa a partir das cenas e da dramaturgia. A trilha será lançada em EP nas plataformas de streaming após as apresentações.

Ao fim da temporada, a produção prevê oficinas gratuitas de criação teatral para moradores de Samambaia. A proposta é usar a escrita, o corpo e a criação de cenas para dar novo sentido a experiências de trauma e opressão.

Anote



Espetáculo: SU4V3 P4NT3R4, solo de Alana Ferrigno;

SU4V3 P4NT3R4, solo de Alana Ferrigno; Samambaia: 1º, 2 e 3 de dezembro de 2026, às 15h e às 20h, no Complexo Cultural de Samambaia;

1º, 2 e 3 de dezembro de 2026, às 15h e às 20h, no Complexo Cultural de Samambaia; Entrada: gratuita, com libras e audiodescrição;

gratuita, com libras e audiodescrição; Casa dos Quatro: 11, 12 e 13 de dezembro de 2026, sexta e sábado às 20h e domingo às 19h;

11, 12 e 13 de dezembro de 2026, sexta e sábado às 20h e domingo às 19h; Ingressos: no Sympla;

no Sympla; Dramaturgia: Alana Ferrigno e Virgínia Leão;

Alana Ferrigno e Virgínia Leão; Trilha sonora: Karla Testa;

Karla Testa; Realização: com o Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC).