O espetáculo SU4V3 P4NT3R4, primeiro solo da atriz e produtora Alana Ferrigno, estreia na terça-feira (1º), com entrada gratuita, no Complexo Cultural de Samambaia. Segundo a produção, as sessões acontecem nos dias 1º, 2 e 3 de dezembro, às 15h e às 20h, com interpretação em libras e audiodescrição. A temporada segue de 11 a 13 de dezembro no Espaço Multicultural Casa dos Quatro, com ingressos no Sympla.
Dramaturgia a partir de relatos
A dramaturgia é assinada por Alana e pela jornalista Virgínia Leão e reúne relatos das duas autoras e de outras mulheres, de acordo com a produção. A peça passa por diferentes fases da vida e por situações que seguem pouco vistas, como as vividas no casamento, na maternidade, no trabalho, na rua ou em uma festa de família, para mostrar como o papel social de gênero afeta as mulheres.
O espetáculo se inspira na figura criada pela escritora Marly de Oliveira em A Suave Pantera e explora manifestações de força, sensualidade, beleza e liberdade, informa a produção. A peça não se coloca em oposição aos homens, e sim como um universo de celebração, com música eletrônica e pista de dança.
"O projeto nasceu da vontade de pensar outros caminhos de liberdade e felicidade para as mulheres da minha família, mas a pesquisa foi se ampliando para outras histórias e reunindo todas essas contradições", diz Alana.
Virgínia afirma: "aqui não estamos denunciando abusos, mas criando mundos a partir do erótico e da própria intimidade. E o íntimo é incontestável".
Trilha em EP e oficinas gratuitas
O projeto Suavíssima – Uma Ode à Felicidade inclui o Diário Suavíssima, espaço poético nas redes sociais para relatos, reflexões e depoimentos, e uma trilha sonora autoral composta pela multiartista Karla Testa a partir das cenas e da dramaturgia. A trilha será lançada em EP nas plataformas de streaming após as apresentações.
Ao fim da temporada, a produção prevê oficinas gratuitas de criação teatral para moradores de Samambaia. A proposta é usar a escrita, o corpo e a criação de cenas para dar novo sentido a experiências de trauma e opressão.
Anote
- Espetáculo: SU4V3 P4NT3R4, solo de Alana Ferrigno;
- Samambaia: 1º, 2 e 3 de dezembro de 2026, às 15h e às 20h, no Complexo Cultural de Samambaia;
- Entrada: gratuita, com libras e audiodescrição;
- Casa dos Quatro: 11, 12 e 13 de dezembro de 2026, sexta e sábado às 20h e domingo às 19h;
- Ingressos: no Sympla;
- Dramaturgia: Alana Ferrigno e Virgínia Leão;
- Trilha sonora: Karla Testa;
- Realização: com o Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC).
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