Que lugar a leitura ocupa na escola?

Por Ana Paula Bernardes, coordenadora da Biblioteca Comunitária Roedores de Livros e mestranda em Literatura pela Universidade de Brasília (UnB)
Na hora de escolher uma escola, as famílias costumam observar a proposta pedagógica, a estrutura, os resultados e a segurança. Mas há uma pergunta que merece entrar nessa lista: qual é o lugar dos livros na rotina das crianças?
Em 20 anos de atuação na Biblioteca Comunitária Roedores de Livros, em Ceilândia, acompanhei crianças e adolescentes com diferentes histórias de acesso à leitura. Essa experiência mostra que o interesse pelos livros cresce quando eles estão ao alcance das mãos, circulam com liberdade e podem ser escolhidos sem que toda leitura se transforme em tarefa.
Ter uma sala chamada biblioteca é pouco. É importante saber se ela permanece aberta, se recebe as turmas com frequência, se conta com um acervo diverso, atual e adequado às várias idades e se há alguém preparado para aproximar leitores e livros. Uma biblioteca viva é acolhedora, permite explorar as estantes, conversar sobre as leituras e levar livros para casa.
Também vale observar se a escola reserva tempo para a leitura autônoma, realiza leituras compartilhadas e respeita as preferências de cada criança. Nesse processo, o professor tem papel decisivo: apresenta diferentes livros, escuta as impressões das crianças e permite que diversas interpretações apareçam.
A família é parte desse processo. Mesmo em casas com poucos livros ou pouco tempo disponível, perguntar sobre uma história, ouvir o que a criança tem a dizer e compartilhar alguns minutos de leitura fortalece o vínculo com os livros. A escola pode apoiar esse encontro ao emprestar obras, aproximar as famílias da biblioteca e sugerir maneiras simples de compartilhar leituras em casa.
Ao visitar uma escola, entre na biblioteca. Veja se há crianças ali, pergunte como funciona o empréstimo e com que frequência os livros chegam à sala de aula. O modo como a escola cuida de sua biblioteca revela muito sobre o espaço que ela abre para a imaginação, a linguagem e as experiências de seus estudantes.
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