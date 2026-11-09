Professor orienta estudantes na preparação para o segundo dia do Enem

Paulo Renato Mac-Culloch

Enem 2026 - (crédito: Reprodução/Enem)

A primeira parte do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) já passou, agora os estudantes têm mais uma semana para reorganizar os estudos e se prepararem para a prova de exatas. O Diretor-Executivo do Bernoulli Educação, Marcos Ragazzi, traz algumas estratégias para os vestibulandos que irão realizar as provas de Matemática e Ciências da Natureza, marcadas para o próximo domingo (15/11).

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Para ele, essa semana pede revisão direcionada, com foco nos assuntos mais recorrentes. Nada de tentar aprender algo novo, a recomendação é que o estudante foque os em reforçar conceitos já trabalhados, revisando os erros cometidos nos simulados e resolvendo questões de outras edições do Enem.

“Essa semana não deve ser encarada como uma oportunidade de estudar tudo o que ficou para trás. O mais importante é fazer uma revisão estratégica, identificando os conteúdos que precisam de reforço e priorizando a resolução de questões. Em Matemática e Ciências da Natureza, compreender os conceitos e saber aplicá-los em diferentes situações é fundamental”, orienta Ragazzi.

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Na parte de Matemática, o professor recomenda concentrar a revisão nos conteúdos de porcentagem, razão e proporção, interpretação de gráficos e tabelas, geometria, estatística e probabilidade. Além de relembrar fórmulas e conceitos, é importante dedicar tempo a problemas contextualizados, característica marcante das questões do Enem.

Em Ciências da Natureza, que reúne Biologia, Física e Química, a sugestão é organizar a revisão por área e começar pelos assuntos mais recorrentes. Em Biologia, ecologia, genética e fisiologia humana merecem atenção. Em Física, mecânica, eletricidade e energia. Em Química, estequiometria, química orgânica, soluções e transformações químicas.

Uma estratégia é dividir os dias disponíveis entre revisões teóricas e exercícios, reservando momentos para analisar os erros e entender o raciocínio que leva à resposta correta. Resolver provas anteriores ajuda o estudante a compreender o estilo das questões e a ganhar agilidade para responder às 90 questões do segundo dia.

Ragazzi também chama a atenção para a Teoria de Resposta ao Item (TRI), modelo de correção do Enem que considera o grau de dificuldade de cada questão e a coerência do conjunto de respostas. Quando o estudante acerta questões difíceis e erra as fáceis da mesma prova, o modelo interpreta o conjunto de respostas como incoerente, o que reduz a nota.

Por isso, ele orienta que os estudantes resolvam com cuidado as questões mais acessíveis, evitando erros por distração e administrando bem o tempo, sem deixar de enfrentar as mais desafiadoras. Treinar esse equilíbrio entre agilidade e atenção é um dos objetivos da semana.

Descanso e alimentação fazem parte da preparação

O Enem é uma prova cansativa, e o descanso é fundamental para o bom desempenho. Por isso, é melhor manter uma rotina regular de sono do que ficar estudando até tarde. Boas noites de sono favorecem a concentração, a memória e o raciocínio, habilidades decisivas em uma prova de Matemática e Ciências da Natureza.

A alimentação também é importante. É necessário manter refeições equilibradas e em horários regulares, além de garantir uma boa hidratação e moderar o consumo de cafeína e de alimentos pesados.

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Não adianta ficar seis horas seguidas concentrado nos estudos. Chega um momento em que é preciso fazer uma pausa para assimilar os conteúdos e descansar. Por isso, pequenas pausas são fundamentais. Atividades físicas e momentos com a família e os amigos também são importantes para reduzir a tensão.

Na véspera, a sugestão é separar o documento oficial com foto, a caneta de tinta preta com tubo transparente, a água e o lanche; conferir o trajeto até o local da prova; e fazer uma revisão leve, sem gerar ansiedade.

*Estagiário sob supervisão de Rafaela Soares