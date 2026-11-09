Enem 2026: saiba quando saem o gabarito oficial e as notas desta edição

Os alunos que participam do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2026 vão ter que esperar até o início do ano que vem para saberem o desempenho nas provas. A seleção, que testa a qualidade do ensino médio no Brasil, é a principal porta de entrada para as faculdades públicas e privadas no país.
Embora o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) ainda não tenha divulgado uma data exata, a previsão é que as notas sejam disponibilizadas em meados de janeiro de 2027, com a informação sobre a data oficial sendo divulgada nas próximas semanas, pelo site da entidade.
Os resultados incluem a pontuação da redação, uma das etapas mais aguardadas pelos candidatos, e as notas das quatro áreas de conhecimento avaliadas: linguagens, códigos e suas tecnologias; ciências humanas e suas tecnologias; ciências da natureza e suas tecnologias; e matemática e suas tecnologias.
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O desempenho no exame utiliza a Teoria de Resposta ao Item (TRI), em que se analisam diversos fatores, incluindo o grau de dificuldade de cada questão, para se determinar as notas. Já a redação é corrigida por cinco competências. Cada texto é avaliado e recebe nota de 0 a 1000 pontos.
Quem ficou tempo suficiente para levar o caderno de prova, porém, poderá conferir o gabarito oficial mais cedo. Segundo o edital do Enem, os gabaritos serão divulgados no portal em até 10 dias úteis após o segundo dia de aplicação do exame, que será no próximo domingo, dia 15 de novembro.
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