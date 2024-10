Geisy Arruda celebra 15 anos de vestido que a deixou famosa após ataques em faculdade

MR Marina Rodrigues

Foto: Cauê Garcia | CG Comunicação (divulgação) - (crédito: Geisy Arruda)

Notícia em todos os veículos de comunicação em 2009, a atual influenciadora digital Geisy Arruda, com quase 5 milhões de seguidores no Instagram, compartilhou nas redes sociais a festa que organizou para celebrar os exato 15 anos do dia em que sofreu ataques e perseguição na extinta Universidade Bandeirante de São Paulo (Uniban). Alvo de um grupo de estudantes, Gleisy, na época com 20 anos, foi linchada por usar um vestido considerado curto para os padrões da instituição — vestido este que protagonizou o evento desta terça-feira (22/10).

“Parabéns para o Vestido Rosa + polêmico, emblemático e defensor dos direitos das mulheres!! Resistimos e debutamos. Com bolo, guaraná e muitos doces… 15 anos de história!”, publicou a influenciadora no Instagram. Com centenas de comentários e dezenas de encaminhamentos na postagem, os internautas fizeram questão de deixar mensagens de apoio e felicitação a Geisy. “Admiro, ela fez do limão a limonada, até hoje vive dessa pequena fama, foi humilhada, mas suportou e vive o melhor”, disse uma fã. “Eu era aluna na época, e até hoje não entendi porque fizeram aquilo com você”, afirmou outra seguidora.

Após o ocorrido no campus de São Bernardo, a ex-estudante de turismo precisou sair do local escoltada pela polícia. O tumulto ocorreu no dia 22 de outubro e teve grande repercussão, gerando debates sobre intolerância, direitos das mulheres, normas institucionais e mais. De acordo com a produtora de conteúdo adulto, o objetivo da festa foi exaltar o símbolo que marcou sua trajetória e mudou sua vida, além de fortalecer lutas históricas contra, por exemplo, o machismo e o sexismo na educação.