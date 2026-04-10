Profissões do futuro: por que especialistas em 'Edge' são tão procurados

Correio Braziliense

Trabalhadora durante expediente - (crédito: Pixabay)

A corrida por inovação no mercado de tecnologia abriu espaço para uma nova e crescente demanda: especialistas em 'edge computing'. Essa área, que consiste em processar dados mais perto de onde são gerados, em vez de enviá-los para uma nuvem distante, está se tornando fundamental para o avanço de tecnologias como carros autônomos, cidades inteligentes e a Internet das Coisas (IoT).

O resultado é uma busca aquecida por profissionais capazes de projetar, implementar e gerenciar essas soluções. Empresas de diversos setores, de telecomunicações a varejo e manufatura, precisam de sistemas que respondam em tempo real, com o mínimo de latência, algo que a computação de borda, ou 'edge', oferece.

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O que faz um especialista em edge computing?

Este profissional atua na fronteira entre o hardware e o software. Ele é responsável por construir uma infraestrutura que permita a um dispositivo, como uma câmera de segurança ou um sensor industrial, analisar informações instantaneamente, sem depender de uma conexão constante com um servidor central.

Na prática, isso significa garantir que um veículo autônomo possa tomar decisões de frenagem em milissegundos ou que uma loja consiga analisar o fluxo de clientes em tempo real para otimizar o estoque. O trabalho envolve planejar redes, configurar sistemas e garantir a segurança dos dados que circulam nesses ambientes descentralizados.

Como se preparar para essa área

O caminho para se tornar um especialista em 'edge' geralmente começa com uma formação em áreas como ciência da computação, engenharia de software ou engenharia de redes. O profissional precisa ter uma visão ampla, que combine conhecimento sobre infraestrutura, desenvolvimento e segurança cibernética.

Para quem busca se especializar ou migrar de carreira, é essencial focar em competências específicas que são altamente valorizadas pelo mercado. Algumas das principais habilidades incluem:

Redes e conectividade: profundo conhecimento sobre protocolos de rede, além de tecnologias como 5G e Wi-Fi 6, que são pilares da computação de borda.

Segurança da informação : proteger dispositivos e dados em ambientes distribuídos é um dos maiores desafios e, portanto, uma habilidade crítica.

Plataformas de nuvem : entender como os serviços de provedores como Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure e Google Cloud se integram com soluções de 'edge'.

Contêineres e orquestração: familiaridade com ferramentas como Docker e Kubernetes é fundamental para gerenciar aplicações em diferentes locais.

Programação: linguagens como Python e C++ são frequentemente usadas no desenvolvimento de aplicações para dispositivos de borda.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.