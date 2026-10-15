Dia do Professor: relembre os perfis da coluna Nossos Mestres

Correio Braziliense

escolha a escola do seu filho: artigo- Que lugar a leitura ocupa na escola? - (crédito: kleber sales)

Desde 2022, a coluna Nossos mestres, publicada no caderno Trabalho&Formação e neste site, conta a história de sucesso de professores de Brasília.

Uma vez por mês, a jornalista Mariana Niederauer conta a trajetória de grandes mestres que impactaram a educação no país, muitas deles com projeção nacional e internacional.

São quase 50 perfis publicados em quatro anos, em que os professores contam como a educação mudou a vida de cada um e contribui para a transformação social.

Neste Dia do Professor, relembramos todas as matérias publicadas. Confira abaixo e inspire-se nas histórias de grandes mestres: