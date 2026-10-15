Dia do Professor: relembre os perfis da coluna Nossos Mestres

postado em 15/10/2026 12:40
Desde 2022, a coluna Nossos mestres, publicada no caderno Trabalho&Formação e neste site, conta a história de sucesso de professores de Brasília.
Uma vez por mês, a jornalista Mariana Niederauer conta a trajetória de grandes mestres que impactaram a educação no país, muitas deles com projeção nacional e internacional.
São quase 50 perfis publicados em quatro anos, em que os professores contam como a educação mudou a vida de cada um e contribui para a transformação social.
Neste Dia do Professor, relembramos todas as matérias publicadas. Confira abaixo e inspire-se nas histórias de grandes mestres:
- Pipoka Vianna: das quadras de basquete para a universidade
- Conheça o professor da ETB que é sucesso no YouTube e tem alunos premiados
- Professores de matemática veem sentido no que fazem, mas formação precisa melhorar
- Conheça professores de matemática que dão exemplo de amor pela profissão
- A arte salva: professora encanta com desenhos impecáveis na lousa
- Marcia Barbosa: referência na física e na luta por direitos das mulheres
- O professor pioneiro da UnB que conquistou um lugar na biblioteca de Harvard
- Lúcia Toller: a bailarina pioneira que colocou Brasília no mapa nacional
- Conheça a trajetória de Rafael Sanzio, 1° professor titular negro da UnB
- Conheça a trajetória do professor Feitoza, mestre de gerações de brasilienses
- Reco e Henrique: os mestres guardiões do choro em Brasília
- Professor especialista em Enem ajuda a concretizar o sonho de entrar na universidade
- Conheça Toshio Nakamura, referência no ensino da matemática em Brasília
- Educadora popular, com orgulho: a trajetória de Madalena Torres na educação
- Aldo Paviani: a história do professor desbravador de Brasília
- Brasileiro finalista do 'Nobel da Educação' fala sobre trajetória: "Reconhecimento de uma vida"
- Legado para a educação: conheça a trajetória da professora Janaína Almeida
- História e cultura afro-brasileira: professor do DF se destaca
- Mago dos números: professor inova para desconstruir o medo da matemática
- "Objetivo deste século é a formação humana", diz professora pioneira da educação no DF
- Professor transforma a vida de mais de 1,5 mil atletas no Distrito Federal
- Diretora promove revolução em escola rural do DF e transforma a vida de alunos
- O professor de história que formou uma legião de estudantes em Ceilândia
- Rainha da robótica: a professora que levou tecnologia e deu voz às periferias
- "Os alunos precisam ser mais felizes", diz professora da educação especial
- Professora Gina Vieira Ponte celebra os 10 anos do Mulheres Inspiradoras
- Beth Ernest Dias: mestre da flauta e guardiã da memória do choro em Brasília
- Professor transforma aulas de matemática em momentos de inspiração
- Diretor de escola no Cruzeiro transforma a vida de jovens em vulnerabilidade
- Diretor de Sobradinho transforma escola em espaço de oportunidades
- Professora da rede pública se destaca no combate ao racismo na escola
- Professor eleva posição de escola em Sobradinho com aposta nas artes
- Professor é referência em tecnologia na rede pública do DF
- O poder transformador do diálogo e da cultura de paz
- Professor que começou carreira como merendeiro se torna diretor no Guará
- Saberes ancestrais nas escolas públicas do Distrito Federal
- Vocação para o acolhimento, paixão pelo ensino
- Talento da matemática, professor transforma o ensino da temida disciplina
- Deborah Silva Santos: respeito e valorização da cultura negra
- Conheça a professora Ana Paula Bernardes: carreira digna de tapete vermelho
- Nelson Inocêncio, um ativista na UnB
- Era uma vez… Conheça a história da professora Adriana Maciel
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