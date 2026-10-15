NOSSOS MESTRES

Dia do Professor: relembre os perfis da coluna Nossos Mestres

São quase 50 perfis publicados em quatro anos, em que os professores contam como a educação mudou a vida de cada um e contribui para a transformação social.

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Correio Braziliense
postado em 15/10/2026 12:40
escolha a escola do seu filho: artigo- Que lugar a leitura ocupa na escola? - (crédito: kleber sales)
escolha a escola do seu filho: artigo- Que lugar a leitura ocupa na escola? - (crédito: kleber sales)

Desde 2022, a coluna Nossos mestres, publicada no caderno Trabalho&Formação e neste site, conta a história de sucesso de professores de Brasília.

Uma vez por mês, a jornalista Mariana Niederauer conta a trajetória de grandes mestres que impactaram a educação no país, muitas deles com projeção nacional e internacional.

São quase 50 perfis publicados em quatro anos, em que os professores contam como a educação mudou a vida de cada um e contribui para a transformação social.

Neste Dia do Professor, relembramos todas as matérias publicadas. Confira abaixo e inspire-se nas histórias de grandes mestres:

  1. Pipoka Vianna: das quadras de basquete para a universidade
  2. Conheça o professor da ETB que é sucesso no YouTube e tem alunos premiados
  3. Professores de matemática veem sentido no que fazem, mas formação precisa melhorar
  4. Conheça professores de matemática que dão exemplo de amor pela profissão
  5. A arte salva: professora encanta com desenhos impecáveis na lousa
  6. Marcia Barbosa: referência na física e na luta por direitos das mulheres
  7. O professor pioneiro da UnB que conquistou um lugar na biblioteca de Harvard
  8. Lúcia Toller: a bailarina pioneira que colocou Brasília no mapa nacional
  9. Conheça a trajetória de Rafael Sanzio, 1° professor titular negro da UnB
  10. Conheça a trajetória do professor Feitoza, mestre de gerações de brasilienses
  11. Reco e Henrique: os mestres guardiões do choro em Brasília
  12. Professor especialista em Enem ajuda a concretizar o sonho de entrar na universidade
  13. Conheça Toshio Nakamura, referência no ensino da matemática em Brasília
  14. Educadora popular, com orgulho: a trajetória de Madalena Torres na educação
  15. Aldo Paviani: a história do professor desbravador de Brasília
  16. Brasileiro finalista do 'Nobel da Educação' fala sobre trajetória: "Reconhecimento de uma vida"
  17. Legado para a educação: conheça a trajetória da professora Janaína Almeida
  18. História e cultura afro-brasileira: professor do DF se destaca
  19. Mago dos números: professor inova para desconstruir o medo da matemática
  20. "Objetivo deste século é a formação humana", diz professora pioneira da educação no DF
  21. Professor transforma a vida de mais de 1,5 mil atletas no Distrito Federal
  22. Diretora promove revolução em escola rural do DF e transforma a vida de alunos
  23. O professor de história que formou uma legião de estudantes em Ceilândia
  24. Rainha da robótica: a professora que levou tecnologia e deu voz às periferias
  25. "Os alunos precisam ser mais felizes", diz professora da educação especial
  26. Professora Gina Vieira Ponte celebra os 10 anos do Mulheres Inspiradoras
  27. Beth Ernest Dias: mestre da flauta e guardiã da memória do choro em Brasília
  28. Professor transforma aulas de matemática em momentos de inspiração
  29. Diretor de escola no Cruzeiro transforma a vida de jovens em vulnerabilidade
  30. Diretor de Sobradinho transforma escola em espaço de oportunidades
  31. Professora da rede pública se destaca no combate ao racismo na escola
  32. Professor eleva posição de escola em Sobradinho com aposta nas artes
  33. Professor é referência em tecnologia na rede pública do DF
  34. O poder transformador do diálogo e da cultura de paz
  35. Professor que começou carreira como merendeiro se torna diretor no Guará
  36. Saberes ancestrais nas escolas públicas do Distrito Federal
  37. Vocação para o acolhimento, paixão pelo ensino
  38. Talento da matemática, professor transforma o ensino da temida disciplina
  39. Deborah Silva Santos: respeito e valorização da cultura negra
  40. Conheça a professora Ana Paula Bernardes: carreira digna de tapete vermelho
  41. Nelson Inocêncio, um ativista na UnB
  42. Era uma vez… Conheça a história da professora Adriana Maciel
  43. Professor de filosofia Ricardo Rocha coloca Santa Maria no mapa da UnB
  44. Um professor entre dois mundos: Gersem Baniwa é 2º indígena a dar aulas na UnB
  45. Altaci Corrêa Rubim: a primeira professora indígena da UnB
  46. Conheça Amelinha Araripe, diretora da Escola dos Meninos e Meninas do Parque
  47. Professor transforma sala de aula em cinema e inspira alunos com gravações
  48. "Tudo o que tenho devo à educação", diz diretor do Caic de Planaltina
  49. Gestão coletiva resgata crianças em situação de risco

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