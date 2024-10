Morre o jogador Johan Neeskens, estrela do "Carrossel Holandês"

Johan Neeskens, ex-jogador da seleção Holandesa famoso por atuação nas Copa do Mundo de 1974 e 1978 - (crédito: Reprodução/KNVB Media)

O mundo do futebol se despediu, nesta segunda-feira (7/10), do jogador Johan Neeskens, lenda do "Carrossel Holandês" . O ex-atleta da seleção, de 73 anos, estava na Argélia para o projeto WorldCoaches da Real Associação Neerlandesa de Futebol (KNVB, em inglês) quando faleceu. A associação publicou uma nota de pesar, porém não divulgou a causa da morte.

Johan ficou marcado na memória dos holandeses e do futebol pela atuação como meio-campista nas Copas do Mundo de 1974 e 1978, quando a Holanda chegou até as finais.

"Estamos profundamente tristes com o falecimento repentino de Johan Neeskens. Para sempre um dos nosso maiores ícones. Descanse em paz, Johan", escreveu a KNVB em um post nas redes sociais.

Como jogador, Neeskens atuou pelo Ajax, Barcelona e por clubes nos Estados Unidos. Ele encerrou a carreira como jogador na Suiça, onde continuou a viver.



Como treinador, ele passou por países como Suiça, Austrália, Espanha, Turquia e África do Sul treinando clubes, seleções nacionais juvenis e mesmo sendo treinador assistente sob o comando do também ex-jogador da seleção Frank Rijkaard.

"Ele deu tudo de si em todos os jogos, nunca desistiu, cobriu todo o campo, apareceu frequentemente na área de pênalti do adversário e marcou regularmente. Ele era amado em todo o mundo, especialmente em Amsterdã, Barcelona, Nova York, e tinha orgulho de vestir a camisa Oranje — Seleção Holandesa — por 11 anos", escreveu a KNVB.

O meio campista nascido em Heemstede, ao norte dos Países Baixos, estreou nos campos aos 19 anos em uma eliminatória do Campeonato Europeu contra a Alemanha Oriental.

Ele, que jogou 49 jogos pela seleção holandesa, marcou 17 gols pela Holanda, sendo sete desses de pênalti.

Copa do Mundo de 1974

O gol mais famoso de Johan foi um pênalti na final da Copa de 1974, em Munique, contra a Alemanha Ocidental.

A partida mal tinha começado quando o árbitro Jack Taylor marcou um pênalti após uma falta em Cruijff, atacante da Holanda na época. Neeskens chutou — forte e direto no meio — sendo essa a primeira e última vez que realizou tal feito em toda a carreira como jogador.

"O futebol mais bonito nem sempre vence", ele disse mais tarde sobre a final perdida da Copa do Mundo de 1974. "Mas é incrível para mim que as pessoas, em todo o mundo, ainda falem sobre aquele (escalação do) time holandês", disse ao KNVB.

Gol mais famoso de pênalti feito por Johan Neeskens na final da Copa do Mundo de 1974 (foto: Reprodução/KNVB Media)

Carreira como treinador

Nos anos finais de vida, Johan Neeskens se tornou mais conhecido como o embaixador da KNVB WorldCoaches. Ele viajou ao redor do mundo para preparar treinadores em países de baixa e média renda.

"Aqueles que tiveram a sorte de conhecer Johan Neeskens melhor viram acima de tudo um gentil homem de família que tinha orgulho de seus filhos e netos e que continuou a inspirar outros com seu amor pelo futebol até o fim", escreveu a KNVB.

*Estagiária sob supervisão de Pedro Grigori

