Gêmeas dizem dividir o mesmo namorado e querem ter filhos

Themba trabalha como enfermeiro, enquanto as gêmeas administram negócios de tutoria e cabeleireiro. O homem sonha em se casar com as duas irmãs, mas a poligamia não é legal no país em que vivem, a África do Sul.

Segundo o site Love Don't Judge, Themba já esteve em um relacionamento poliamoroso antes e as gêmeas também já namoraram o mesmo homem.

Eles revelaram que foram "expulsos" de lojas e áreas públicas, como piscinas, por causa do relacionamento não-convencional.

