Torcedor morre na Jordânia após tumulto durante jogo da Copa do Mundo

Torcedor morre na Jordânia após tumulto durante jogo da Copa - (crédito: GEORGE SAIF/AFP/CP)

Um torcedor jordaniano morreu e outros oito ficaram feridos nesta terça-feira (23/6) após um tumulto no Teatro Romano de Amã, onde milhares de pessoas haviam se reunido para assistir ao jogo da seleção do país contra a Argélia pela Copa do Mundo, anunciaram as autoridades locais.

Um porta-voz da Direção de Segurança Pública afirmou que "nove pessoas foram levadas ao hospital na madrugada de terça-feira após ficarem feridas em um tumulto na Praça Hachemita", perto do teatro onde telões haviam sido instalados para transmitir jogos do Mundial.

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O funcionário acrescentou que "uma das pessoas feridas morreu logo após dar entrada na emergência" e foi encaminhada ao instituto médico legal para determinar a causa exata da morte. Os demais receberam atendimento, e seu estado de saúde varia de estável a moderado.

Uma fonte do hospital informou que a vítima, um torcedor da seleção da Jordânia, tinha cerca de 20 anos.

Milhares de jordanianos se reuniram na noite de segunda-feira para assistir à segunda partida da seleção no teatro histórico, que tem capacidade para até 6 mil pessoas. No entanto, segundo uma fonte ministerial, havia mais de 15 mil torcedores no local.

No âmbito esportivo, o jogo disputado em Santa Clara (Califórnia), pela segunda rodada do Grupo J da Copa do Mundo, começou com a Jordânia vencendo por 1 a 0, mas terminou com a vitória da Argélia por 2 a 1. Na estreia, na semana passada, a seleção jordaniana já havia sido derrotada pela Áustria por 3 a 1 e, portanto, está eliminada do torneio.