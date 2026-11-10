Adolescente pede socorro pelo Among Us após 521 dias em cativeiro nos EUA

Kylie Arellano, de 17 anos, conseguiu pedir ajuda durante partida de Among Us para ser resgatada de cativeiro - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

Uma conversa durante uma partida de Among Us ajudou a encerrar o desaparecimento de uma adolescente que passou 521 dias em cativeiro nos Estados Unidos. Kylie Arellano, de 17 anos, conseguiu contar a outro jogador que estava sendo mantida contra a própria vontade em uma casa no estado de Oregon. A mãe da criança com quem ela conversava acionou o FBI, que resgatou a jovem em 1º de novembro. A história foi publicada pela revista norte-americana Newsweek.

Kylie desapareceu em 29 de maio de 2025, aos 15 anos, em Garden City, no estado de Utah, onde mora com a família. Na ocasião, ela havia mantido uma troca de mensagens com a mãe, Stephanie Kaye Coleman, antes de o celular perder o sinal. A família encontrou pertences da adolescente em casa, incluindo uma jaqueta, e iniciou uma busca que durou mais de um ano.

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Segundo documentos judiciais citados pela revista, Kylie teria conhecido Adam Harmel, de 39 anos, pela internet. Ele teria oferecido dinheiro para que ela viajasse ao Oregon, alegando ter uma deficiência que afetava os quadris. Em 29 de maio, o homem foi até Utah para buscá-la e depois que a adolescente entrou no carro, ele teria jogado o celular dela em um rio e a levado para Huntington, no Oregon.

Na casa, Kylie teria sido impedida de sair. De acordo com a acusação, Harmel a manteve no porão, submeteu a adolescente a agressões físicas e sexuais e chegou a obrigá-la a retirar o aparelho ortodôntico com um alicate, para dificultar a identificação da jovem.

Pedido de ajuda pelo jogo

O contato com o mundo exterior ocorreu em meados de outubro de 2026. Harmel teria dado à adolescente um celular sem acesso à rede móvel, mas que funcionava com conexão Wi-Fi. Foi por meio do aparelho que ela voltou a jogar o Among Us, um jogo multiplayer online na qual os participantes tentam identificar quem são os impostores em uma nave espacial.

Durante uma partida, Kylie conheceu outra criança e que depois começaram a conversar por uma rede social. Nesse contato, ela contou contou seu nome e contou que estava presa na casa de um homem no Oregon. Na conversa a jovem também contou que acreditava que a polícia não a procurava mais.

A outra criança contou a situação à mãe, que procurou o FBI. Os investigadores organizaram uma chamada de vídeo monitorada com Kylie em 1º de novembro. Durante a conversa, a adolescente contou como havia desaparecido e mostrou evidências que ajudaram a sustentar seu relato. Agentes federais e policiais estaduais localizaram a jovem na residência e a levaram para atendimento médico.

Harmel foi preso durante uma abordagem de trânsito. Ele responde à acusação federal de transportar uma menor entre estados com a finalidade de envolvê-la em atividade sexual criminosa. O caso segue sob investigação da polícia.

Mãe questiona atuação da Justiça

A mãe de Kylie nunca deixou de procurar a filha. Em entrevista e publicações nas redes sociais, Stephanie relatou a angústia provocada pelo desaparecimento e comemorou o resgate. Em uma publicação no grupo criado para ajudar nas buscas, ela anunciou que a adolescente havia sido encontrada em segurança.

Mais recentemente, Coleman também criticou a atuação da Justiça após notícias de que Harmel havia sido acusado anteriormente de abusar sexualmente de uma criança de 6 anos, em um caso ocorrido em 2024, no Oregon.

“Isso me deixa muito, muito irritada! Por que estão deixando esses doentes continuarem a atacar nossas crianças?”, escreveu a mãe, em uma publicação no Facebook.

Segundo a emissora de TV KTVB7, a família da criança envolvida no caso anterior conseguiu uma ordem de proteção contra Harmel, válida até 2037. A investigação daquele episódio continua aberta. Um júri não apresentou denúncia contra o suspeito na ocasião, mas recomendou que as apurações prosseguissem.