Ministros lamentam morte de Cid Moreira: "A voz que é o registro de uma época"

Cid Moreira, jornalista, locutor e apresentador morreu nesta quinta-feira (03), aos 97 anos, no Rio de Janeiro. Internado há algumas semanas para tratar uma pneumonia no Hospital Santa Tereza, em Petrópolis, ele não resistiu e faleceu por insuficiência renal crônica. - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

Na manhã desta -feira (3/10), ministros do governo Lula usaram as redes sociais para lamentar o falecimento Cid Moreira. Os políticos destacaram trabalhos marcantes e a voz inconfundível do jornalista, além de prestar uma última homenagem.

O presidente Lula declarou que o legado de Cid "no jornalismo e na televisão brasileira sempre será lembrado".



O vice-presidente, Geraldo Alckmin, também usou as redes sociais para prestar homenagem. "Durante décadas, os telespectadores esperavam o seu boa noite no Jornal Nacional e depois, quando já não estava mais no telejornal, aguardavam a narrativa sobre o famoso Mister M", contou. O vice-presidente também lembrou que "sua narrativa da Bíblia potencializou a História Sagrada. A voz de Cid Moreira é o registro de uma época", finalizou.

A ministra Macaé Evaristo, dos Direitos Humanos, postou nas redes sociais uma imagem com a mensagem: "a voz de Cid Moreira entra para a história do jornalismo e ficará na memória de tantos brasileiros".



O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, disse que a despedida do jornalista é "saudosista, nostálgico". "O sentimento de pesar pela morte de Cid Moreira é saudosista, nostálgico. Sua voz marcante está imortalizada na memória dos brasileiros de várias gerações. Sua presença fazia parte do dia a dia das famílias assim como sua lembrança será constante. Minha solidariedade aos familiares e amigos", afirmou em um post.



O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, escreveu que o Brasil se despede de uma voz potente. "O Brasil se despede de Cid Moreira. Dono de uma voz potente e inconfundível, marcou o jornalismo e a história da televisão em nosso país".

Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, destacou a versatilidade do apresentador. "Cid Moreira foi da imparcialidade do jornalismo ao entretenimento, além de emprestado a sua voz inigualável a uma narração incrível da Bíblia", lembrou.



O ministro da Educação, Camilo Santana, também se despediu de Cid nas redes sociais. "Nos deixa o jornalista Cid Moreira, uma das vozes mais marcantes do Brasil, com grande legado na nossa televisão e no jornalismo. Meus sentimentos à família e amigos", afirmou Santana.



O ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, se referiu ao apresentador como uma referência no jornalismo brasileiro. "Sua voz icônica e sua dedicação à profissão impactaram gerações e deixarão saudade", homenageou.



Celso Sabino, ministro do Turismo, lembrou da passagem de Cid Moreira pelo Jornal Nacional, da Rede Globo. " , nos despedimos de uma lenda do telejornalismo brasileiro. Cid Moreira marcou época ao ser a primeira voz do Jornal Nacional. Descanse em paz", afirmou.



O ministro da Casa Civil, Rui Costa, publicou uma nota sobre o jornalista nas redes sociais. " nos despedimos de Cid Moreira, jornalista, locutor, apresentador e dono de uma das vozes mais marcantes da comunicação brasileira", lamentou.

Luciana Santos, ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, postou uma foto em homenagem ao jornalista, sem legendas. Waldez Góes, ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, publicou que Cid Moreira "é um dos maiores nomes do jornalismo brasileiro e o mais icônico dos apresentadores do Jornal Nacional".