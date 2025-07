Deputado do PT defende Moraes e pede proibição da entrada de Marco Rubio no Brasil

Deputado quer a proibição de entrada no Brasil do Secretário de Estado dos Estados Unidos - (crédito: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)

O deputado Alencar Santana (PT-SP) saiu em defesa do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), após revogação de visto do magistrado, familiares e aliados na Suprema Corte. A defesa veio pelas redes sociais do parlamentar, na noite desta sexta-feira (17/7).

“Diante da ordem de revogação do visto de entrada nos Estados Unidos para o ministro Alexandre de Moraes, do STF, vou protocolar, na próxima segunda-feira (21), uma indicação parlamentar ao Executivo para que o governo federal determine a proibição da entrada do cidadão Marco Rubio em território brasileiro”, declarou no X.

A publicação veio pouco tempo após o Secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, publicar nas redes sociais a revogação dos vistos de Moraes, familiares e aliados após as medidas cautelares dadas à Jair Bolsonaro na manhã desta sexta-feira.

O Secretário referenciou o termo “caça às bruxas”, usado por Donald Trump em sua carta de aviso de taxação ao Brasil, para classificar o julgamento de tentativa de golpe de Estado em 2022.