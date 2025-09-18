Relator da anistia elogiou Moraes e chamou 8 de Janeiro de terrorismo

Nome discreto, sem discursos no plenário nos últimos anos, Paulinho da Força ocupa a casa legislativa há quase 20 anos, transitando entre oposição e governo - (crédito: Billy Boss/Câmara dos Deputados)

Com a aprovação da urgência do projeto de lei (PL) que concede anistia aos envolvidos nos atos antidemocráticos, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou o nome do parlamentar responsável pelo relatório: Paulinho da Força (Solidariedade-SP). Apesar do voto a favor da anistia, o deputado repudiou o 8 de Janeiro e já se manifestou em defesa do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Nome discreto, sem discursos no plenário nos últimos anos, o deputado ocupa a casa legislativa há quase 20 anos, transitando entre oposição e governo. Durante os últimos anos, ele foi de apoiador de campanha a opositor do governo de Luiz Inácio Lula da Silva.

Atos antidemocráticos

O parlamentar, que também ocupa o cargo de presidente do partido, já fez uma série de críticas ao governo Bolsonaro e aos atos que culminaram na invasão da Praça dos Três Poderes.

"O que estamos acompanhando nas ruas de Brasília é de envergonhar o povo brasileiro! O reflexo do discurso de ódio e dos diversos ataques feitos à democracia", declarou o deputado em post no X (antigo Twitter) em 12 de dezembro, data da diplomação do presidente Lula, quando vândalos incendiaram um ônibus em Brasília. Na época, ele descreveu os diversos ataques como “atos inaceitáveis” e afirmou que “os criminosos envolvidos devem ser punidos imediatamente no rigor da lei!”

Ele também criticou os atos de 8 de Janeiro e chamou os envolvidos de “terroristas”. “Não podemos confundir liberdade de expressão com golpismo”, escreveu. Em outra postagem, ele alega que os “bolsonaristas insistem com atos antidemocráticos pelo país” e cita bloqueio na Marginal Tietê.

Nas redes sociais, o deputado faz frequentes demonstrações de admiração ao Supremo, aparecendo até mesmo em fotos com Moraes e Gilmar Mendes. Paulinho da Força já elogiou o relator da Ação Penal 2.668, que julga tentativa de golpe de Estado, o qual chamou de “guardião da democracia”.

“NOSSO APOIO AO GUARDIÃO DA DEMOCRACIA O trabalho do ministro @alexandre na defesa da democracia e no combate às fake news tem incomodado muita gente. Um trabalho feito com muita coragem e acima de tudo: respeito ao devido processo legal”, escreveu em publicação no X. “O ministro Alexandre de Morais tem nosso apoio incontestável e merece toda nossa solidariedade!”

Apoio a Lula

Presidente de um partido de centro, o relator tem diálogo com ambos os lados do Congresso. Em 2022, Paulinho da Força esteve ao lado de Lula e apoiou o presidente no início do governo, chegando a afirmar que a posse trazia "a esperança de os trabalhadores terem uma vida melhor".

O deputado também parabenizou o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), ao qual se referiu como amigo. Nos dois primeiros anos de mandato, o presidente do Solidariedade compartilhou registros de reuniões e mostrava diálogo aberto com a presidência, mas o cenário mudou.

Desde a segunda metade do ano passado, o parlamentar começou a publicar vídeos com críticas sobre o atual mandato. Nas postagens, ele chegou a alegar que Lula só quer o voto da população pobre, criticou falas do presidente e comemorou a derrubada da medida que previa o monitoramento das transações Pix acima de R$ 5 mil após onda de desinformação.

As críticas começaram durante o período de campanhas para as eleições municipais de São Paulo. Em maio de 2024, Paulinho declarou à Folha de S.Paulo que, se Lula optasse por ser rival no pleito da capital, eles também seriam adversário no Congresso.

Na época, o petista declarou apoio ao deputado Guilherme Boulos (PSol-SP). A decisão foi alvo de críticas do parlamentar, que afirmou que a decisão ia contra a frente ampla de apoio ao então candidato Ricardo Nunes (MDB-SP).