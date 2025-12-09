Julgamento da trama golpista é suspenso e retoma no dia 16

A sessão desta terça-feira (9/12) do último julgamento do ano envolvendo réus da Ação Penal 2693 — que julga a conspiração golpista que culminou na depredação das sedes dos Três Poderes da República, em 8 de janeiro de 2023 — foi suspensa por decisão do ministro Flávio Dino.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O ministro, que conduziu a sessão, determinou que o julgamento continuará na próxima terça (16), a partir das 9h. A partir daí o ministro Alexandre de Moraes, relator do processo na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), votará e os demais ministros poderão se manifestar.

Também está prevista uma sessão na manhã de quarta-feira (17), caso seja necessário finalizar o julgamento. Durante a tarde desta terça, advogados fizeram as sustentações orais da defesa dos seis integrantes do Núcleo 2 da trama golpista.

Esse núcleo, chamado “gerencial”, segundo a acusação, mobilizou, no segundo turno das eleições de 2022, forças da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para atrasar o deslocamento de eleitores do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva no Nordeste. Também elaborou a “minuta do golpe” e planejou a “neutralização” — um eufemismo para assassinato— de autoridades como o presidente Lula, seu vice, Geraldo Alckmin, e o ministro Alexandre de Moraes.

Até agora, a Primeira Turma condenou 24 réus que integravam os núcleos 1 (liderado pelo ex-presidente Bolsonaro), 3 e 4 da conspiração golpista. Apenas um réu foi absolvido por falta de provas. O último núcleo a ser julgado pelo STF é o 5, que contempla apenas Paulo Figueiredo, neto do ex-presidente da ditadura João Figueiredo. Ele mora dos Estados Unidos e está, até o momento, fora do raio de ação da Justiça brasileira.

Saiba Mais Política Oposição aposta na redução de penas após recuar de anistia

Oposição aposta na redução de penas após recuar de anistia Política Eduardo Bolsonaro ultrapassa limite de ausências e pode perder o mandato

Eduardo Bolsonaro ultrapassa limite de ausências e pode perder o mandato Política Câmara deve votar PL da Dosimetria para réus do 8 de janeiro