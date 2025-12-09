InícioPolítica
Trama golpista

Julgamento da trama golpista é suspenso e retoma no dia 16

Réus são julgados pelo "gerenciamento" da tentativa de golpe e pela mobilização de forças policiais para viabilizar ação

Flávio Dino determinou que o julgamento continuará na próxima terça - (crédito: Antonio Augusto / STF)

A sessão desta terça-feira (9/12) do último julgamento do ano envolvendo réus da Ação Penal 2693 — que julga a conspiração golpista que culminou na depredação das sedes dos Três Poderes da República, em 8 de janeiro de 2023 — foi suspensa por decisão do ministro Flávio Dino.

O ministro, que conduziu a sessão, determinou que o julgamento continuará na próxima terça (16), a partir das 9h. A partir daí o ministro Alexandre de Moraes, relator do processo na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), votará e os demais ministros poderão se manifestar. 

Também está prevista uma sessão na manhã de quarta-feira (17), caso seja necessário finalizar o julgamento. Durante a tarde desta terça, advogados fizeram as sustentações orais da defesa dos seis integrantes do Núcleo 2 da trama golpista. 

Esse núcleo, chamado “gerencial”, segundo a acusação, mobilizou, no segundo turno das eleições de 2022, forças da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para atrasar o deslocamento de eleitores do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva no Nordeste. Também elaborou a “minuta do golpe” e planejou a “neutralização” — um eufemismo para assassinato— de autoridades como o presidente Lula, seu vice, Geraldo Alckmin, e o ministro Alexandre de Moraes.

Até agora, a Primeira Turma condenou 24 réus que integravam os núcleos 1 (liderado pelo ex-presidente Bolsonaro), 3 e 4 da conspiração golpista. Apenas um réu foi absolvido por falta de provas. O último núcleo a ser julgado pelo STF é o 5, que contempla apenas Paulo Figueiredo, neto do ex-presidente da ditadura João Figueiredo. Ele mora dos Estados Unidos e está, até o momento, fora do raio de ação da Justiça brasileira.

 

Vinicius Doria

Repórter

Jornalista profissional graduado na UnB (1986), construiu carreira com passagem pelas principais redações da capital, como TV Globo, Band, EBC, Folha de S.Paulo, Valor Econômico e Correio Braziliense.

Por Vinicius Doria
postado em 09/12/2025 19:58
